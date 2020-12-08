https://ria.ru/20201208/tsar-lazer-1588188639.html

В саровском ядерном центре запустили первый модуль "царь-лазера"

В саровском ядерном центре запустили первый модуль "царь-лазера"

Первый модуль самой мощной в мире лазерной установки УФЛ-2М, необходимой для проведения экспериментов по так называемому управляемому инерциальному... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:47

2020-12-08T12:47

2020-12-08T12:47

риа наука

саровский ядерный центр

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

нижегородская область

саров

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Первый модуль самой мощной в мире лазерной установки УФЛ-2М, необходимой для проведения экспериментов по так называемому управляемому инерциальному термоядерному синтезу и исследований свойств вещества в экстремальных состояниях - при сверхвысоких давлениях и температурах, к настоящему времени был запущен в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область).Об этом сообщил заместитель директора по лазерным системам ВНИИЭФ академик Сергей Гаранин, выступивший во вторник в формате видеоконференции на научной сессии Общего собрания Российской академии наук, посвященной 75-летию атомной отрасли РФ. Гаранин рассказал о ходе строительства установки УФЛ-2М."Изготовлены и в настоящее время введены в эксплуатацию все системы, которые будут обеспечивать работу всех каналов лазерной установки, и запущен первый модуль - 8 каналов лазерной установки. С 2021 года с помощью этого модуля мы начнем производить исследования", - сказал Гаранин.Эта установка важна для исследования экстремальных свойств вещества – в том числе, с точки зрения изучения возможности создания новых источников энергии, а также понимания процессов, происходящих в звездах. Вместе с тем, как следует из открытых источников информации, УФЛ-2М незаменима для моделирования и проектирования новых видов российского ядерного оружия.Такие установки строят все ведущие ядерные державы - после запрещения испытаний ядерного оружия на них исследуют процессы, идущие в момент взрыва, рассказывал Гаранин еще в начале 2000-х годов журналу "Наука и жизнь".Для исследования на суперкомпьютерах того, что происходит при взрывах термоядерных зарядов, нужны данные о состоянии вещества при сверхвысоких температурах и давлениях, характерных для условий взрыва. Такие сведения можно получить как раз с помощью лазерного обжатия мишеней с исследуемым веществом. Поскольку подобные лазерные комплексы могут создать у себя считанное число стран, то они могут считаться одним из показателей технологического развития государства. Как сообщалось ранее, всего установка УФЛ-2М будет иметь 192 лазерных канала, то есть сможет создавать 192 лазерных луча, что необходимо для равномерного облучения мишени со всех сторон.Саровская установка для лазерного синтеза станет рекордсменом среди введенных и планируемых к строительству лазерных систем. Сообщалось, что к термоядерной мишени будет подводиться импульсной энергии в полтора раза больше, чем на американской лазерной установке NIF, используемой в программе по поддержанию боеготовности американских ядерных арсеналов.Основная проблема, до сих пор мешающая зажечь термоядерную мишень в лаборатории, заключается в том, что очень маленькое количество вещества нужно сжать до крайне высоких плотностей, говорил ранее Гаранин. Оболочка капсулы, содержащей термоядерное "топливо", должна двигаться сферически симметрично, отклонения от сферического сжатия недопустимы, пояснял ученый. Эксперименты, проведенные на установке NIF, показали, что ее система облучения не может обеспечить необходимую однородность облучения центральной капсулы. Система облучения в УФЛ-2М иная, она уже практически сферически симметрична, отмечал Гаранин. Имея предыдущий опыт экспериментов, у специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ есть все шансы первыми в мире добиться желаемого "зажигания" термоядерных реакций в мишенях, добавлял он.В апреле 2019 года саровский ядерный центр сообщил о завершении сборки так называемой камеры взаимодействия – центрального элемента установки УФЛ-2М. Камера взаимодействия представляет собой сферу диаметром 10 метров и весом около 120 тонн, в которой должно происходить взаимодействие лазерной энергии с мишенью.Предприятие ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" РФЯЦ-ВНИИЭФ основано в 1946 году для реализации советского атомного проекта. В саровском ядерном центре были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время РФЯЦ-ВНИИЭФ - крупнейший отечественный научный центр, занимающийся оборонными разработками, прежде всего в области ядерного оружия. В 2018 году стало известно, что РФЯЦ-ВНИИЭФ участвовал в создании нового российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. Саровский ядерный центр активно работает и в интересах гражданского сектора. В частности, РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывает собственные информационные продукты и технологии, предназначенные для российского рынка.

https://ria.ru/20201102/lazer-1582667811.html

https://ria.ru/20200129/1563968406.html

https://ria.ru/20200626/1573494864.html

нижегородская область

саров

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саровский ядерный центр, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", нижегородская область, саров