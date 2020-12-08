https://ria.ru/20201208/sotnikova-1588224117.html

Презентация автобиографической книги фигуристки Аделины Сотниковой

Презентация автобиографической книги фигуристки Аделины Сотниковой

14 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация автобиографии фигуристки Аделины СОТНИКОВОЙ — олимпийской чемпионки 2014 года в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Откровенный рассказ о себе, карьере и том, что стояло за главной медалью ее жизни.

2020-12-08T14:57

2020-12-08T14:57

2020-12-08T14:57

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1588224117.jpg?1607428629

Задать вопросВ своей книге Сотникова рассказала о спортивном детстве и тренировках, о том, что стояло за каждым выступлением, каким трудом давался каждый прыжок и чего стоил каждый балл на соревнованиях. Как исключение из Олимпийских командных соревнований привело спортсменку к золоту в индивидуальном зачете? Каково это — выступать на Олимпиаде, зная, что в фаворе другой спортсмен? Почему Аделина перешла от тренера Еленой Буяновой к Евгению Плющенко? Из-за чего фигуристке пришлось покинуть большой спорт, над чем она работает сейчас и что планирует в будущем? На эти и другие вопросы будут даны ответы в ходе мероприятия.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы