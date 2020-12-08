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Презентация автобиографической книги фигуристки Аделины Сотниковой
Презентация автобиографической книги фигуристки Аделины Сотниковой
14 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация автобиографии фигуристки Аделины СОТНИКОВОЙ — олимпийской чемпионки 2014 года в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Откровенный рассказ о себе, карьере и том, что стояло за главной медалью ее жизни.
2020-12-08T14:57
2020-12-08T14:57
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Задать вопросВ своей книге Сотникова рассказала о спортивном детстве и тренировках, о том, что стояло за каждым выступлением, каким трудом давался каждый прыжок и чего стоил каждый балл на соревнованиях. Как исключение из Олимпийских командных соревнований привело спортсменку к золоту в индивидуальном зачете? Каково это — выступать на Олимпиаде, зная, что в фаворе другой спортсмен? Почему Аделина перешла от тренера Еленой Буяновой к Евгению Плющенко? Из-за чего фигуристке пришлось покинуть большой спорт, над чем она работает сейчас и что планирует в будущем? На эти и другие вопросы будут даны ответы в ходе мероприятия.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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Презентация автобиографической книги фигуристки Аделины Сотниковой

14:57 08.12.2020
 
Читать ria.ru в
14 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация автобиографии фигуристки Аделины СОТНИКОВОЙ — олимпийской чемпионки 2014 года в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Откровенный рассказ о себе, карьере и том, что стояло за главной медалью ее жизни.
Задать вопрос

В своей книге Сотникова рассказала о спортивном детстве и тренировках, о том, что стояло за каждым выступлением, каким трудом давался каждый прыжок и чего стоил каждый балл на соревнованиях.
Как исключение из Олимпийских командных соревнований привело спортсменку к золоту в индивидуальном зачете? Каково это — выступать на Олимпиаде, зная, что в фаворе другой спортсмен? Почему Аделина перешла от тренера Еленой Буяновой к Евгению Плющенко? Из-за чего фигуристке пришлось покинуть большой спорт, над чем она работает сейчас и что планирует в будущем? На эти и другие вопросы будут даны ответы в ходе мероприятия.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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