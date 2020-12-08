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Минфин оценил предложение Нидерландов по налоговому соглашению
Минфин оценил предложение Нидерландов по налоговому соглашению
Предложение Нидерландов по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения сохраняло канал вывода капиталов из РФ с минимальными налоговыми... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:39
2020-12-08T17:39
2020-12-08T17:39
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Предложение Нидерландов по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения сохраняло канал вывода капиталов из РФ с минимальными налоговыми последствиями, что не позволяло прийти к компромиссу, при этом Россия готова продолжать переговоры по этой теме еще в течение двух месяцев, пока готовится законопроект по денонсации соглашения, сообщила пресс-служба Минфина РФ."Сейчас уже запущен процесс денонсации. Последнее предложение, которое мы получали от голландской стороны, не позволяло прийти к компромиссу, так как подразумевало сохранение каналов вывода доходов из России с минимальными налоговыми последствиями в отношении отдельных субъектов экономической деятельности без реального экономического присутствия в Нидерландах", - говорится в сообщении.Позиция же российской стороны заключается в том, что любая холдинговая компания, большинство конечных бенефициаров которой не являются физическими лицами - налоговыми резидентами Нидерландов или организациями, ведущими реальный бизнес в этой стране, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения."Других предложений мы не получали", – заявил Минфин."При этом процесс подготовки законопроекта о денонсации до его внесения в Госдуму займёт два месяца, в течение этого срока переговоры могут продолжаться", - подчеркивается в сообщении.Минфин России 4 декабря объявил о запуске процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами и начале подготовки соответствующего законопроекта..Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Минфин РФ уже подписал протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром. Изменения также согласованы с Мальтой и Люксембургом.
https://ria.ru/20201208/niderlandy-1588213430.html
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), нидерланды, в мире
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Предложение Нидерландов
по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения сохраняло канал вывода капиталов из РФ с минимальными налоговыми последствиями, что не позволяло прийти к компромиссу, при этом Россия готова продолжать переговоры по этой теме еще в течение двух месяцев, пока готовится законопроект по денонсации соглашения, сообщила пресс-служба Минфина РФ
.
"Сейчас уже запущен процесс денонсации. Последнее предложение, которое мы получали от голландской стороны, не позволяло прийти к компромиссу, так как подразумевало сохранение каналов вывода доходов из России с минимальными налоговыми последствиями в отношении отдельных субъектов экономической деятельности без реального экономического присутствия в Нидерландах", - говорится в сообщении.
Позиция же российской стороны заключается в том, что любая холдинговая компания, большинство конечных бенефициаров которой не являются физическими лицами - налоговыми резидентами Нидерландов или организациями, ведущими реальный бизнес в этой стране, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения.
"Других предложений мы не получали", – заявил Минфин.
"При этом процесс подготовки законопроекта о денонсации до его внесения в Госдуму
займёт два месяца, в течение этого срока переговоры могут продолжаться", - подчеркивается в сообщении.
Минфин России 4 декабря объявил о запуске процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами и начале подготовки соответствующего законопроекта..
Президент России Владимир Путин
в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
Минфин РФ уже подписал протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром. Изменения также согласованы с Мальтой и Люксембургом.