https://ria.ru/20201208/sobaki-1588095375.html

"Концлагерь" для собак в Севастополе обошелся в 22 бюджетных миллиона

"Концлагерь" для собак в Севастополе обошелся в 22 бюджетных миллиона

Прокуратура Севастополя проверяет городской приют для бездомных животных после того, как в сюжете на местном телевидении показали истощенных собак, которых... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T08:00

2020-12-08T08:00

2020-12-08T10:34

михаил развозжаев

собаки

бездомные животные

севастополь

общество

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Анжелика Панченко. Прокуратура Севастополя проверяет городской приют для бездомных животных после того, как в сюжете на местном телевидении показали истощенных собак, которых держат в холоде и грязи, даже без воды. В одном из вольеров лежали пять погибших щенков. При этом на отлов, стерилизацию и питание псов город в июне выделил 22 миллиона рублей. Тендер выиграла севастопольская юридическая компания. И, как считают зоозащитники, устроила собачий "концлагерь". Видео не для слабонервныхПолноценного приюта для животных в Севастополе нет. В телесюжете речь идет о пункте кратковременного содержания (ПКС). Сюда свозят бродячих собак, чипируют, стерилизуют. Вернуть туда, где взяли, обязаны через 21 день. Также услугами пункта пользуются горожане, которые не в состоянии за свой счет стерилизовать домашних питомцев. "Поступало очень много жалоб, — говорит волонтер Татьяна Большакова. — У одной пенсионерки забрали восемь собак и не вернули. Восьмидесятилетний севастополец рассказал: гулял с четырьмя псами, рядом остановился фургон, их схватили и увезли. Старик ходит по городу, ищет их, плачет. Были жалобы от тех, у кого повторно стерилизовали собак". Волонтер Ольга Кузьминская еще в сентябре обратила внимание на то, что животных "выпускают из отлова в ужасном состоянии, с кровоточащими после операции швами". А в конце ноября она обнаружила ролик, размещенный в соцсети коллегой. В нем — изможденное, облысевшее, дрожащее от холода существо. "На собаку не похоже. Кожа полопалась и покрылась трещинами. Я увидела каждую косточку на ее теле", — описала найденную у приюта суку по кличке Ася волонтер Ксения. На ухе у Аси была бирка. Ксения отправила собаку в ялтинский приют на лечение, а сама посетила ПКС. "Я до конца не поняла, в каком месте побывала. Но это что-то страшное. Увидела еще одну такую, как Ася. Она еле стояла на лапах. А все остальные просто больные и скелеты", — говорит активистка. По словам Ольги, посмотрев на фото из ПКС "с трупами щенков и антисанитарией", она связалась с телевизионщиками. "На следующий день рано утром мы поехали туда без предупреждения".Охранник отказывался пропустить группу: "На каком основании? Это частная территория". Журналисты дозвонились до директора заведения Руслана Керимова. Он пояснил, что в пункте не приемный день. И сослался на распоряжение губернатора. Позже согласился впустить одного зоозащитника и трех репортеров. "То, что мы увидели, — не для слабонервных", — предупреждает закадровый голос. Проверяющие обнаружили "вольер с "заключенными": худые собаки сидели на голых холодных досках на коротких цепях. В мисках ни еды, ни воды. "Этот лай от голода", — комментирует в кадре зоозащитница Татьяна Дмитричева. Волонтеры привезли с собой одеяла и кашу. Псы набросились на угощение, будто их не кормили несколько дней. У одного из вольеров директор "заметно занервничал". Внутри — сука с шестью щенками. Пятеро лежали неподвижно "на ковре из фекалий". Директор утверждал, что они спят. Но они были мертвыми. "Десятки щенков рождаются здоровыми. А потом они тут заболевают энтеритом, и их косит поголовно. От голода они едят мертвых сородичей. Это было на моих глазах и еще одного волонтера", — говорит Дмитричева. В другом вольере — тоже щенок. "Совсем один. Даже водички нет. Посмотрите — истощенное дите". Всего в ПКС находилось около сотни собак, но на складе стоял только один мешок с кормом. Позже к воротам подъехала машина с "подкреплением", но планировался ли завоз заранее, непонятно. Директор ПКС признал: "Да, у нас есть проблемы". А грязь в вольерах объяснил тем, что их еще не успели убрать."Стерилизацией занимаются юристы"Как пояснила Татьяна Большакова, в Севастополе множество бездомных собак: "Сейчас на частных передержках в общей сложности семьсот-восемьсот точно есть". На стерилизацию в 2020-м выделили более 22 миллионов рублей. "Еще три года назад было шесть миллионов. Суммы растут, а качество исполнения падает", — отмечает собеседница. Госконтракт на работу с бездомными животными заключили в июне между госучреждением "Парки и скверы" и фирмой "Севастопольский центр права". "Это нонсенс: юридическая компания занимается стерилизацией", — возмущается Большакова. После выхода телесюжета губернатор Севастополя Михаил Развозжаев поручил провести проверку ПКС. В ней приняли участие представители ГБУ "Парки и скверы", ООО "Севастопольский центр права", журналисты и общественники, в том числе Большакова. По ее словам, под приют используют бывший свинарник.Перед проверкой, продолжает Татьяна, в ПКС "спешно навели порядок". "Однако там все равно плохо. Поставили UFO-обогреватели, но это ненормально, должна быть какая-то другая система отопления. Вода привозная, а за собаками нужно постоянно убирать. Полы моют холодной водой, запах ужасный. В послеоперационной животные после стерилизации лежат прямо на полу".Работники ПКС тоже произвели на волонтера "удручающее впечатление". "Сколько человек там трудятся, нам не сказали: была какая-то женщина, директор, еще один странный мужчина и охранник. Появился ветеринар, но мы так и не поняли, кто это, официально врач другой. Директор приюта уверял, что меньше чем за полгода стерилизовали около 900 собак. Ветеринара спросили: как успели? Он сообщил, что приезжает доктор, который якобы стерилизует за раз пятьдесят особей. Это нереально. Карточки учета собак нам не показали. На все вопросы отвечали одно: предоставим информацию только прокуратуре".В конце декабря контракт, заключенный с ООО "Севастопольский центр права", заканчивается, уточняет Большакова. Но вряд ли это поможет решить проблему с бездомными животными. "Тендерные условия предполагают определенные требования к помещению. В нем должны быть санитарные проходы, послеоперационная, выложенная кафелем, полы с подогревом, — перечисляет волонтер. — В городе нет таких помещений. По логике тендер проводить нельзя. Но чиновники указывают на то, что собак стерилизовать нужно в любом случае. В результате контролирующие органы закрывают глаза на то, где все происходит. А остальное на совести сотрудников компании, получившей контракт". Большакова привела в пример ПКС в Ялте, действующий по такому же контракту. "Мы сильно добрые"РИА Новости обратилось за комментарием в ГБУ "Парки и скверы". Вопрос о том, чем руководствовались при выборе подрядчика, переадресовали в департамент городского хозяйства. Оттуда переслали информационное письмо, из которого следует, что в 2020 году в конкурсе "на оказание услуг по отлову, транспортировке, стерилизации, вакцинации, биркированию, эвтаназии и утилизации безнадзорных и бездомных животных" участвовало четыре организации: ООО "Еврокомфорт", Индивидуальный предприниматель Халимова В. С., ООО "Грин-Крым" и ООО "Севастопольский центр права". Юристы предложили наиболее низкую стоимость на одну собаку — 15,8 тысячи рублей (другие просили от 17, 4 до 18,8). Помимо этого, оценивалось "наличие финансовых ресурсов и опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации". Здесь центр оказался на втором месте. Сложили баллы, набранные по двум критериям. Получилось, что компания "предложила лучшие условия исполнения контракта".Мы поговорили с руководителем "Севастопольского центра права" Андреем Гефтманом. "Видеосюжет снят с целью дискредитировать политику, связанную с проведением тендеров в городе Севастополе по отлову, стерилизации и возвращению в среду обитания животных, — заявил юрист. — Зоозащитники ежегодно активно выступают против выделения бюджетных денег на этот вид деятельности и контрактов. Причина одна: сбор благотворительных средств с людей на то же самое, что делают фирмы, получающие госконтракты".Гефтман согласился прокомментировать скандальное видео, разложив его "по полочкам". Кадры с лысой собакой он объяснил так: "В приюте она никогда не была. Это постановка, провокация и, я бы сказал, преступление". Грязь и экскременты, по его словам, "всегда будут, если собаки кушают и справляют нужду". "Рабочий день уборщиков начинается в девять утра, а уходят они в шесть вечера. Волонтеры, блогеры пришли в 09:30, когда только приступили к уборке. И показали те вольеры, где ее еще не было". Истощенных псов, утверждает он, в ПКС нет. "Есть худые, которые уже пришли такими". А по поводу мертвых щенков у него возникли "определенные подозрения", которые он "пока не готов озвучить". "По какой причине они умерли, определят компетентные органы", — сказал Гефтман, намекнув, что их могли отравить.— Правда, что за пять месяцев стерилизовали 900 собак?— Точных цифр у меня нет, но примерно так.— Как успели? — Ветеринар способен сделать и 80 операций за день. Можно даже эксперимент поставить. — Достаточно ли у вас сотрудников, денег, кормов?— Всего хватает. Теперь эта история случилась, а раньше постоянно волонтеры ходили, журналисты — все нормально было. Мы сильно добрые. В прошлом году не пускали волонтеров. Впервые в соответствии с законодательством и моей личной инициативой — потому что я общественный деятель — приняли решение впускать их, чтобы они участвовали в деятельности приюта. И вот что из этого вышло.— Как часто вы позволяете им посещать приют?— Приемное время установлено в соответствии с законом: с 15 до 18 по пятницам. Но есть волонтеры, которые приходят не просто посмотреть. Мы много животных пристраиваем — что не входит в наши обязанности. Но это социально значимая миссия. Активисты, которые этим занимаются, посещают ПКС чаще. К таким волонтерам относится Кристина Поветкина. "Я тоже много чем недовольна", — отмечает она в беседе с РИА Новости. Но отношение к животным, по ее мнению, зависит от тех, кто трудится в приюте. Раньше там была ответственная сотрудница. "Однажды собака погрызла щенков, так Оксана сразу поехала с ними в клинику — зашивать", — приводит пример Кристина. После ее увольнения нашли замену. "Мужчина был недобросовестным, медлительным — растягивал работу на целый день". Кроме него, в приюте была женщина, она "быстро делала уборку, кормила собак и убегала". Случалось, смотрители вообще не выходили. Кристина начала приезжать ежедневно, "помогала покормить собак и убрать вольеры". Корма достаточно, но сухие смеси едят не все: "Не хватает каш, а их там никто не готовит. Я варила каждый день по девять-десять упаковок риса или гречки плюс мясо". Некоторых псов не подпускают к миске сородичи. Чтобы собаки не голодали, надо постоянно следить за происходящим в вольерах. Двух человек для этого мало. Кристина предлагала знакомым работать в ПКС, но никто не соглашается. В прокуратуре Севастополя сейчас проверяют, как выполняются требования ветеринарного и бюджетного законодательства в пункте кратковременного содержания. Тем временем, как сообщила Татьяна Большакова, жители Севастополя и волонтеры постепенно забирают собак из приюта. "В первую очередь ведут их к ветеринарам, и те констатируют нездоровое состояние у большинства животных. Уже несколько погибших. В анамнезе — воспаление легких, бронхит и прочее". В связи с этим общественники собираются обратиться с заявлением в МВД.

https://ria.ru/20201130/zhivotnye-1586666555.html

https://ria.ru/20200311/1568397067.html

https://ria.ru/20191206/1561967198.html

https://ria.ru/20200211/1564513398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развозжаев, собаки, бездомные животные, севастополь, общество