В Госдуме заявили, что русофобия угрожает глобальной безопасности
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Осознанные и спланированные враждебные действия против РФ вместе с ростом русофобии в СМИ, в выступлениях официальных лиц ставят под угрозу глобальную безопасность, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее американский журнал The National Interest написал, что к вооруженному конфликту России и НАТО могут привести чрезвычайные происшествия и недоразумения между военными. Панина отметила, что с тезисом американского издания вполне можно согласиться, подобные вещи очевидны для всех.
"В этом контексте возникает закономерный вопрос: почему же тогда боевые корабли и авиация НАТО, прежде всего – США, регулярно вторгаются в территориальные воды и воздушное пространство РФ? Понимает ли американская сторона, к чему могут привести эти провокации?" - отметила она.
Политик напомнила, что в последнее время действия США стали еще более агрессивными и демонстративными. Вторжение эсминца "Джон Маккейн" в российские внутренние воды было сделано с вполне конкретной целью – поставить под сомнение суверенитет РФ над этой акваторией, считает Панина.
"Осознанные и спланированные враждебные действия против РФ вместе с нагнетанием конфронтационной риторики, беспрецедентным ростом русофобии в СМИ, в выступлениях официальных лиц ставят под угрозу глобальную безопасность. Может быть, Западу пора осознать это и вести себя более корректно?" - добавила она.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Американский Седьмой флот в ответ заявил, что корабль "Джон Маккейн" не был "изгнан" с территории какой-либо страны. Эсминец якобы проводил там операцию по обеспечению свободы судоходства.