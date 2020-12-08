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В Госдуме заявили, что русофобия угрожает глобальной безопасности
В Госдуме заявили, что русофобия угрожает глобальной безопасности
Осознанные и спланированные враждебные действия против РФ вместе с ростом русофобии в СМИ, в выступлениях официальных лиц ставят под угрозу глобальную... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:24
2020-12-08T18:24
россия
военно-морские силы сша
госдума рф
нато
елена панина
сша
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Осознанные и спланированные враждебные действия против РФ вместе с ростом русофобии в СМИ, в выступлениях официальных лиц ставят под угрозу глобальную безопасность, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее американский журнал The National Interest написал, что к вооруженному конфликту России и НАТО могут привести чрезвычайные происшествия и недоразумения между военными. Панина отметила, что с тезисом американского издания вполне можно согласиться, подобные вещи очевидны для всех."В этом контексте возникает закономерный вопрос: почему же тогда боевые корабли и авиация НАТО, прежде всего – США, регулярно вторгаются в территориальные воды и воздушное пространство РФ? Понимает ли американская сторона, к чему могут привести эти провокации?" - отметила она.Политик напомнила, что в последнее время действия США стали еще более агрессивными и демонстративными. Вторжение эсминца "Джон Маккейн" в российские внутренние воды было сделано с вполне конкретной целью – поставить под сомнение суверенитет РФ над этой акваторией, считает Панина.Ранее Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Американский Седьмой флот в ответ заявил, что корабль "Джон Маккейн" не был "изгнан" с территории какой-либо страны. Эсминец якобы проводил там операцию по обеспечению свободы судоходства.
https://ria.ru/20201203/krym-1587472664.html
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россия, военно-морские силы сша, госдума рф, нато, елена панина, сша, в мире

В Госдуме заявили, что русофобия угрожает глобальной безопасности

18:24 08.12.2020
 
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Paul KellyАмериканский эсминец "Джон Маккейн"
Американский эсминец Джон Маккейн - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Paul Kelly
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Осознанные и спланированные враждебные действия против РФ вместе с ростом русофобии в СМИ, в выступлениях официальных лиц ставят под угрозу глобальную безопасность, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее американский журнал The National Interest написал, что к вооруженному конфликту России и НАТО могут привести чрезвычайные происшествия и недоразумения между военными. Панина отметила, что с тезисом американского издания вполне можно согласиться, подобные вещи очевидны для всех.
"В этом контексте возникает закономерный вопрос: почему же тогда боевые корабли и авиация НАТО, прежде всего – США, регулярно вторгаются в территориальные воды и воздушное пространство РФ? Понимает ли американская сторона, к чему могут привести эти провокации?" - отметила она.
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Политик напомнила, что в последнее время действия США стали еще более агрессивными и демонстративными. Вторжение эсминца "Джон Маккейн" в российские внутренние воды было сделано с вполне конкретной целью – поставить под сомнение суверенитет РФ над этой акваторией, считает Панина.

"Осознанные и спланированные враждебные действия против РФ вместе с нагнетанием конфронтационной риторики, беспрецедентным ростом русофобии в СМИ, в выступлениях официальных лиц ставят под угрозу глобальную безопасность. Может быть, Западу пора осознать это и вести себя более корректно?" - добавила она.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. После получения предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Виноградов" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Американский Седьмой флот в ответ заявил, что корабль "Джон Маккейн" не был "изгнан" с территории какой-либо страны. Эсминец якобы проводил там операцию по обеспечению свободы судоходства.
Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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РоссияВоенно-морские силы СШАГосдума РФНАТОЕлена ПанинаСШАВ мире
 
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