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Мадуро заявил о подготовке покушения на него в день выборов
Мадуро заявил о подготовке покушения на него в день выборов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в день парламентских выборов, 6 декабря, на него должно было состояться покушение. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T20:56
2020-12-08T21:41
николас мадуро
венесуэла
в мире
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МЕХИКО, 8 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в день парламентских выборов, 6 декабря, на него должно было состояться покушение.По словам Мадуро, после оценки поступившей информации служба безопасности рекомендовала сменить место голосования.В подготовке покушения он обвинил президента Колумбии. "Из Каса-де-Нариньо (официальная резиденция президента Колумбии. — Прим. ред.) Иван Дуке принимал участие в планировании моего убийства в день выборов. Это правда, и я принял соответствующие меры предосторожности", — добавил Мадуро.Президент Венесуэлы не раз обвинял США и Колумбию в организации покушений на его жизнь. По его словам, в 2019 году были предотвращены несколько попыток, которые якобы спланировали в Боготе с одобрения Вашингтона.Мадуро также обвинял экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в покушении на него с использованием беспилотников со взрывчаткой в 2018 году, тогда ранения получили семеро гвардейцев.
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николас мадуро, венесуэла, в мире

Мадуро заявил о подготовке покушения на него в день выборов

20:56 08.12.2020 (обновлено: 21:41 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МЕХИКО, 8 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в день парламентских выборов, 6 декабря, на него должно было состояться покушение.

"Я сменил свой участок для голосования, потому что из доверенного источника в колумбийской разведке поступила информация о подготовке моего убийства", — сказал политик на пресс-конференции, которую транслируют в Twitter.

По словам Мадуро, после оценки поступившей информации служба безопасности рекомендовала сменить место голосования.
В подготовке покушения он обвинил президента Колумбии.
"Из Каса-де-Нариньо (официальная резиденция президента Колумбии. — Прим. ред.) Иван Дуке принимал участие в планировании моего убийства в день выборов. Это правда, и я принял соответствующие меры предосторожности", — добавил Мадуро.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на брифинге после своего участия в голосовании в парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Президент Венесуэлы не раз обвинял США и Колумбию в организации покушений на его жизнь. По его словам, в 2019 году были предотвращены несколько попыток, которые якобы спланировали в Боготе с одобрения Вашингтона.
Мадуро также обвинял экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в покушении на него с использованием беспилотников со взрывчаткой в 2018 году, тогда ранения получили семеро гвардейцев.
 
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