https://ria.ru/20201208/pokushenie-1588299434.html
Мадуро заявил о подготовке покушения на него в день выборов
Мадуро заявил о подготовке покушения на него в день выборов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в день парламентских выборов, 6 декабря, на него должно было состояться покушение. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T20:56
2020-12-08T20:56
2020-12-08T21:41
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МЕХИКО, 8 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в день парламентских выборов, 6 декабря, на него должно было состояться покушение.По словам Мадуро, после оценки поступившей информации служба безопасности рекомендовала сменить место голосования.В подготовке покушения он обвинил президента Колумбии. "Из Каса-де-Нариньо (официальная резиденция президента Колумбии. — Прим. ред.) Иван Дуке принимал участие в планировании моего убийства в день выборов. Это правда, и я принял соответствующие меры предосторожности", — добавил Мадуро.Президент Венесуэлы не раз обвинял США и Колумбию в организации покушений на его жизнь. По его словам, в 2019 году были предотвращены несколько попыток, которые якобы спланировали в Боготе с одобрения Вашингтона.Мадуро также обвинял экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в покушении на него с использованием беспилотников со взрывчаткой в 2018 году, тогда ранения получили семеро гвардейцев.
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николас мадуро, венесуэла, в мире
МЕХИКО, 8 дек — РИА Новости.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
сообщил, что в день парламентских выборов, 6 декабря, на него должно было состояться покушение.
"Я сменил свой участок для голосования, потому что из доверенного источника в колумбийской разведке поступила информация о подготовке моего убийства", — сказал политик на пресс-конференции, которую транслируют в Twitter.
По словам Мадуро, после оценки поступившей информации служба безопасности рекомендовала сменить место голосования.
В подготовке покушения он обвинил президента Колумбии.
"Из Каса-де-Нариньо (официальная резиденция президента Колумбии. — Прим. ред.) Иван Дуке принимал участие в планировании моего убийства в день выборов. Это правда, и я принял соответствующие меры предосторожности", — добавил Мадуро.
Президент Венесуэлы не раз обвинял США и Колумбию в организации покушений на его жизнь. По его словам, в 2019 году были предотвращены несколько попыток, которые якобы спланировали в Боготе с одобрения Вашингтона.
Мадуро также обвинял экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в покушении на него с использованием беспилотников со взрывчаткой в 2018 году, тогда ранения получили семеро гвардейцев.