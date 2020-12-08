https://ria.ru/20201208/pokushenie-1588299434.html

Мадуро заявил о подготовке покушения на него в день выборов

Мадуро заявил о подготовке покушения на него в день выборов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в день парламентских выборов, 6 декабря, на него должно было состояться покушение. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T20:56

2020-12-08T20:56

2020-12-08T21:41

николас мадуро

венесуэла

в мире

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МЕХИКО, 8 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в день парламентских выборов, 6 декабря, на него должно было состояться покушение.По словам Мадуро, после оценки поступившей информации служба безопасности рекомендовала сменить место голосования.В подготовке покушения он обвинил президента Колумбии. "Из Каса-де-Нариньо (официальная резиденция президента Колумбии. — Прим. ред.) Иван Дуке принимал участие в планировании моего убийства в день выборов. Это правда, и я принял соответствующие меры предосторожности", — добавил Мадуро.Президент Венесуэлы не раз обвинял США и Колумбию в организации покушений на его жизнь. По его словам, в 2019 году были предотвращены несколько попыток, которые якобы спланировали в Боготе с одобрения Вашингтона.Мадуро также обвинял экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в покушении на него с использованием беспилотников со взрывчаткой в 2018 году, тогда ранения получили семеро гвардейцев.

https://ria.ru/20201208/venesuela-1588083732.html

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николас мадуро, венесуэла, в мире