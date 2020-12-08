https://ria.ru/20201208/oborona-1588276873.html

Трамп пригрозил наложить вето на проект оборонного бюджета США

Трамп пригрозил наложить вето на проект оборонного бюджета США

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что намерен наложить вето на законопроект об оборонном бюджете страны (National Defense Authorization Act) на... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:27

2020-12-08T18:27

2020-12-08T18:27

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что намерен наложить вето на законопроект об оборонном бюджете страны (National Defense Authorization Act) на 2021 финансовый год, если он будет одобрен в конгрессе.Палата представителей конгресса США должна проголосовать по законопроекту во вторник."Я надеюсь, что республиканцы в палате представителей проголосуют против очень слабого законопроекта об оборонном бюджете, на который я наложу вето. Он должен включать прекращение действие раздела 230 (в целях национальной безопасности), сохранение наших национальных памятников и разрешение 5G, и сокращение числа наших вооруженных сил в других странах!" - написал Трамп в своем Twitter.

https://ria.ru/20201207/trump-1587946206.html

сша

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дональд трамп, сша, в мире