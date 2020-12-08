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Трамп пригрозил наложить вето на проект оборонного бюджета США
Трамп пригрозил наложить вето на проект оборонного бюджета США
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что намерен наложить вето на законопроект об оборонном бюджете страны (National Defense Authorization Act) на... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:27
2020-12-08T18:27
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что намерен наложить вето на законопроект об оборонном бюджете страны (National Defense Authorization Act) на 2021 финансовый год, если он будет одобрен в конгрессе.Палата представителей конгресса США должна проголосовать по законопроекту во вторник."Я надеюсь, что республиканцы в палате представителей проголосуют против очень слабого законопроекта об оборонном бюджете, на который я наложу вето. Он должен включать прекращение действие раздела 230 (в целях национальной безопасности), сохранение наших национальных памятников и разрешение 5G, и сокращение числа наших вооруженных сил в других странах!" - написал Трамп в своем Twitter.
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп пригрозил наложить вето на проект оборонного бюджета США

18:27 08.12.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что намерен наложить вето на законопроект об оборонном бюджете страны (National Defense Authorization Act) на 2021 финансовый год, если он будет одобрен в конгрессе.
Палата представителей конгресса США должна проголосовать по законопроекту во вторник.
"Я надеюсь, что республиканцы в палате представителей проголосуют против очень слабого законопроекта об оборонном бюджете, на который я наложу вето. Он должен включать прекращение действие раздела 230 (в целях национальной безопасности), сохранение наших национальных памятников и разрешение 5G, и сокращение числа наших вооруженных сил в других странах!" - написал Трамп в своем Twitter.
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