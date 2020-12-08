https://ria.ru/20201208/nakazanie-1588255712.html

Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков

Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков

Генпрокурор России Игорь Краснов считает необходимым ужесточить статью УК РФ, по которой привлекают к ответственности "кошмарящих" бизнес силовиков. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:11

2020-12-08T17:11

2020-12-08T17:11

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов считает необходимым ужесточить статью УК РФ, по которой привлекают к ответственности "кошмарящих" бизнес силовиков."Нуждается, на наш взгляд, в совершенствовании и уголовная ответственность за препятствование законной предпринимательской или иной деятельности, установленная статьей 169 Уголовного кодекса РФ", - сказал Краснов в интервью "Российской газете".Сейчас это преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести с максимальным наказанием в три года лишения свободы."Это явно не соответствует степени общественной опасности преступлений, связанных с посягательствами контрольно-надзорных и правоохранительных органов на конституционные гарантии осуществления предпринимательской деятельности", - полагает Краснов.По его мнению, эта статью "необходимо привести в соответствие с современными тенденциями, отразить в ней специфику деяний, связанных с характерными злоупотреблениями в отношении предпринимателей, — необоснованным изъятием, уничтожением или повреждением имущества"."Максимальный срок лишения свободы необходимо повысить и отнести соответствующие преступления к категории тяжких", - уточнил Краснов.

https://ria.ru/20201021/biznes-1580808294.html

https://ria.ru/20200909/korruptsiya-1576998901.html

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игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество