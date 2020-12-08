https://ria.ru/20201208/muzey-1588131039.html

В СВР рассказали о самом секретном музее России

В СВР рассказали о самом секретном музее России

Служба внешней разведки России впервые максимально открыто в рамках возможного рассказала о своем Зале истории – наверное, самом секретном музее страны,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T03:28

2020-12-08T03:28

2020-12-08T03:28

кембриджская пятерка

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

британская разведывательная служба mi6

сергей нарышкин

москва

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки России впервые максимально открыто в рамках возможного рассказала о своем Зале истории – наверное, самом секретном музее страны, посвященном выдающимся отечественным разведчикам прошлых лет. Материал о нем опубликован в журнале "Историк", декабрьский номер которого приурочен к предстоящему в этом месяце 100-летию СВР.Зал истории внешней разведки (до 2011 года — Кабинет истории внешней разведки) открылся 10 сентября 1977 года, в канун 100-летия со дня рождения первого руководителя органов безопасности Феликса Дзержинского. Именно тут проводятся церемонии вручения наград сотрудникам СВР, отличившимся при выполнении заданий. И сюда же приходят разведчики, которым предстоит отправиться в первую загранкомандировку.Музей представляет собой четыре небольших зала, каждый из которых посвящен отдельному периоду деятельности отечественной внешней разведки. Первый – с 1917 года по начало 1930-х годов, второй – предвоенное время, характеризовавшееся очень активной работой советских разведчиков. Третий зал рассказывает о Великой Отечественной войне, а четвертый – о послевоенном времени до 1965 года. В отдельной витрине на центральном месте в музее хранится официальный символ и воинская реликвия СВР – знамя Службы внешней разведки.В музее представлены фотографии многих разведчиков и их агентов, предоставлявших важнейшую информацию. На стендах также приведены схемы и описания проводившихся разведывательных операций. В рамках экспозиции размещены реликвии - подлинные документы, редкие фотографии, награды, оружие и личные вещи легендарных разведчиков разных лет. Также в музее есть стенд с фотографиями сотрудников СВР, погибших при исполнении служебных обязанностей в конце ХХ – начале XXI века.Агенты, предупредившие о войнеВ экспозиции первого зала музея одно из центральных мест занимает рассказ о двух знаменитых операциях советской внешней разведки 1920-х годов – "Трест" и "Синдикат-2" по выявлению на территории соседних государств и пресечению деятельности контрреволюционных террористических организаций, готовивших свержение советской власти.Там же представлены и материалы, посвященные первым глубоко законспирированным агентам советской разведки, самым прославленным из которых считается немец, бывший сотрудник гестапо Вилли Леман, в довоенные годы передававший ценнейшую информацию, в том числе о планах нападения гитлеровской Германии на СССР.Особое место во втором зале занимают материалы, посвященные "Старшине" и "Корсиканцу" – другим немецким агентам советской разведки Харро Шульце-Бойзену и Арвиду Харнаку, также сообщавшим о подготовке Третьего рейха к войне против СССР.В годы Великой Отечественной войны, материалам которой отдан третий зал музея, сотрудникам советских спецслужб довелось не просто добывать вражеские секреты. Отдельный стенд посвящен Герою Советского Союза Николаю Кузнецову – легендарному разведчику, на счету которого уничтожение ряда высокопоставленных гитлеровских чиновников на оккупированных территориях Западной Украины, а также добытые сведения, в том числе о расположении ставки Гитлера "Вервольф" недалеко от Винницы и подготовке немецкого наступления на Курской дуге летом 1943 года.Добывание информации о предстоящей Курской битве считал своим высшим достижением в работе на СССР Ким Филби, лидер легендарной "Кембриджской пятерки" - группы выпускников британского Тринити-колледжа в Кембридже, занимавших высокие посты в спецслужбах и МИД Великобритании, и в 1930-1950-е годы сотрудничавших с советской разведкой. От Филби, а также Гая Берджесса, Дональда Маклейна, Энтони Бланта и Джона Кэрнкросса в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам. "Кембриджской пятерке" отведено немало места в музее."АТОМНЫЙ ПРОЕКТ" РАЗВЕДКИРаботе разведки над добыванием атомных секретов США и Великобритании посвящены два стенда экспозиции. Материалы, полученные через агентуру за рубежом, позволили существенно сократить срок исследовательских работ в СССР. Первая советская атомная бомба была испытана уже в 1949 году, с отставанием от Америки всего в четыре года, что в условиях тяжелейших послевоенных лет было настоящим триумфом для СССР и шоком для США. Тем самым удалось ликвидировать американскую монополию на обладание атомным оружием.Куратором атомной темы в разведке и одним из инициаторов ее разработки был Леонид Квасников, чей портрет также можно увидеть в музее. Рядом размещены личные вещи эмигрировавшего из нацистской Германии физика Клауса Фукса, который в 1941 году по собственной инициативе вышел на связь с советской разведкой и начал передавать ей ценнейшие сведения об американской атомной программе. В экспозиции музея хранятся часы Фукса и орден Дружбы народов, которым он был награжден за свои заслуги.Там же представлена фотография, на которой главный конструктор первой советской атомной бомбы, трижды Герой Социалистического Труда академик Юлий Харитон запечатлен рядом с сотрудниками Первого главного управления КГБ на фоне музейного стенда по истории "атомного проекта" внешней разведки.Обменная грамотаВ четвертом зале находится витрина, посвященная легендарному разведчику-нелегалу Вильяму Фишеру, более известному как Рудольф Абель. Именно это имя указано на обменной грамоте 1962 года, подписанной двумя братьями Кеннеди – президентом США Джоном Фицджеральдом Кеннеди и генеральным прокурором Робертом Кеннеди.На долю Вильяма Фишера выпала тяжелейшая миссия после Второй мировой войны создавать и развивать в США разведывательную сеть, перед которой была поставлена задача добывания важнейшей информации об агрессивных планах и замыслах Вашингтона в отношении Советского Союза, в том числе о планах атомной бомбардировки городов Советского Союза. И с этой задачей Фишер и его коллеги справились блестяще, рассказал недавно директор СВР Сергей Нарышкин.В 1957 году разведчик был раскрыт своим шифровальщиком, перешедшим на сторону США. Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами. Но для того чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. Американский суд приговорил Фишера к 30 годам тюрьмы. Советская внешняя разведка провела большую работу, позволившую вызволить Фишера из тюрьмы. В феврале 1962 года на мосту, соединявшем Берлин и Потсдам, где проходила граница между ГДР и Западным Берлином, нелегала обменяли на американского пилота-разведчика Фрэнсиса Гарри Пауэрса, сбитого над территорией СССР.Рядом с материалами о Фишере-Абеле представлены фотографии и личные вещи ныне живущего и недавно отметившего свое 98-летие советского агента британской разведки MI6 Джорджа Блейка. От него в свое время поступали разведывательные обзоры военного министерства Великобритании и данные о степени осведомленности англичан и американцев о военных секретах СССР. На основе информации от Блейка советская внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, проведенного американской и британской разведками к линиям связи Группы советских войск в Германии. Та операция имела большой политический эффект.Из-за предательства сотрудника польской разведки, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в MI6, Блейк в 1961 году был арестован и осужден к 42 годам тюремного заключения. После четырех лет тюремного заключения был организован побег Блейка из тюрьмы. С помощью друзей он в 1965 году перебрался через Берлин в Москву, где проживает в настоящее время.Еще один стенд раскрывает историю Хайнца Фельфе – одного из самых высокопоставленных советских агентов в западногерманских спецслужбах. По некоторым данным, за 10 лет он передал своим кураторам свыше 15 тысяч документов и выдал едва ли не сотню агентов Федеральной разведывательной службы (БНД), действовавших в Восточной Германии и СССР. Фельфе, фигурировавшего в документах КГБ под оперативным псевдонимом "Пауль" и арестованного в результате внутреннего расследования БНД, после восьми лет заключения обменяли на два десятка осужденных за шпионаж восточных немцев.Главный символ славыОсобое место в музее занимает главное свидетельство славы отечественной внешней разведки – мемориальная доска, на которой выбиты имена 76 разведчиков и руководителей внешней разведки разных лет, и которые к настоящему времени уже рассекречены.Первым там указано имя Феликса Дзержинского, а последним на данный момент - имя прославленного Героя России нелегала Алексея Козлова, сумевшего в свое время добыть секретную информацию о ядерной программе ЮАР. В 1980 году в результате предательства Козлова арестовали, его жестоко пытали в южноафриканской тюрьме, но сломить разведчика не удалось. В 1982 году Козлова обменяли на десять западных немцев и одного офицера армии ЮАР. Позже он вновь работал на нелегальном положении за границей.Семьдесят седьмым на мемориальной доске должен стать легендарный Алексей Ботян, Герой России, в 1945 году спасший от разрушения гитлеровцами польский Краков, и ушедший из жизни в феврале нынешнего года.На доске отдельная строка посвящена Юрию Андропову, руководившему Комитетом государственной безопасности СССР в 1967-1982 годах, а в 1982-1984 годах бывшему главой Советского Союза, и чье имя сейчас носит Академия внешней разведки. Также на мемориальной доске увековечены руководители внешней разведки разных лет, в частности ее самый первый начальник Яков Давыдов (Давтян), Артур Артузов, руководитель разведки времен Великой Отечественной войны Павел Фитин, Александр Сахаровский.Среди разведчиков, имена которых к настоящему времени стали широко известны, – Дмитрий Быстролетов, Яков Серебрянский, Иосиф Григулевич, Григорий Сыроежкин, Арнольд Дейч, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Иван Чичаев, Африка де лас Эрас, Иван Агаянц, Герои России супруги Леонтина и Моррис Коэны, Конон Молодый, Герои Советского Союза Геворк Вартанян и рассекреченный в январе нынешнего года Евгений Ким.Здесь же отмечены и те, кто знаком обществу, наверное, меньше, но биографические данные о ком можно найти на сайте СВР и в официальных материалах по истории разведки. Это, например, Андрей Раина, который, в частности, в годы Великой Отечественной войны, работая в США, приобрел ряд ценных источников, в том числе по проблеме создания ядерного оружия. После испытания первого советского атомного заряда в 1949 году был удостоен высшей награды СССР – ордена Ленина с формулировкой "за успешное выполнение специального задания правительства".Петр Зубов в начале 1930-х годов возглавлял парижскую резидентуру внешней разведки, которая регулярно получала информацию о планах грузинских меньшевиков, тесно связанных с британской и французской разведками, совершить ряд терактов в СССР. В частности, была сорвана операция "Диверсия", имевшая конечной целью покушение на Иосифа Сталина.Резидентуру во Франции во второй половине 1940-х годов возглавлял Николай Лысенков, под руководством которого удалось выполнить важное правительственное задание — добыть "План Маршалла", перечень мер для помощи в восстановлении экономик и модернизации промышленности стран Западной Европы после Второй мировой войны, предложенных госсекретарем США Джорджем Маршаллом.Николай Воронин в 1950-х годах был направлен в одну из стран Латинской Америки, где, работая с нелегальных позиций, действовал смело и решительно. Успешно выполнял оперативные задания, умело выходил из сложных, порой критических, ситуаций. Георгий Черданцев героически сражался на фронте в Великую Отечественную войну, затем служил во внешней разведке и погиб при выполнении служебных обязанностей в конце 1960-х годов в Западной Германии. Иван Зайцев в 1950-х годах был заместителем резидента в Израиле, где добился успехов в вербовочной работе. Затем в разные годы возглавлял резидентуру в ФРГ, которая добилась конкретных результатов по всем направлениям разведывательной деятельности.

https://ria.ru/20201202/razvedka-1587276620.html

https://ria.ru/20200331/1569366746.html

https://ria.ru/20200414/1569980777.html

https://ria.ru/20201103/razvedka-1582817265.html

https://ria.ru/20201203/razvedchiki-1587500704.html

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кембриджская пятерка, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), британская разведывательная служба mi6, сергей нарышкин, москва, общество