https://ria.ru/20201208/metro-1588244074.html

Ереванское метро возобновило бесперебойную работу после акций протеста

Ереванское метро возобновило бесперебойную работу после акций протеста

Ереванский метрополитен возобновил бесперебойную работу после акций протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщается на странице... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:25

2020-12-08T16:25

2020-12-08T16:25

беспорядки в ереване

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 8 дек – РИА Ноости. Ереванский метрополитен возобновил бесперебойную работу после акций протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщается на странице метрополитена в Facebook.Во вторник в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе. Протестующие в том числе препятствовали работе метро. С призывом к уходу премьера с поста выступили все три бывших президента - Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Сагсян, а также католикос всех армян Гарегин II, католикос Великого дома Киликийского Арам I. О необходимости отставки Пашиняна, формирования временного правительства и досрочных парламентских выборов заявлял и действующий президент Армен Саркисян."Уважаемые пассажиры, сообщаем, что с 16.00 (15.00 мск) возобновлена работа ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна в штатном режиме", - говорится в сообщении.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/armeniya-1588232463.html

https://ria.ru/20201208/protesty-1588237880.html

ереван

армения

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беспорядки в ереване, никол пашинян, ереван, армения, в мире