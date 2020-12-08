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В Челябинске лифт с людьми сорвался в подъезде дома
В Челябинске лифт с людьми сорвался в подъезде дома
Трос лифта, где находились две женщины с детьми, оборвался во вторник в многоквартирном жилом доме в Челябинске, никто не пострадал, прокуратура проводит... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T19:21
2020-12-08T19:45
россия
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек – РИА Новости. Трос лифта, где находились две женщины с детьми, оборвался во вторник в многоквартирном жилом доме в Челябинске, никто не пострадал, прокуратура проводит проверку по данному случая, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.Кроме того, прокуратура Центрального района также проводит проверку по обращению жителя этого дома - отца одного из детей, находившихся в лифте, поясняется в сообщении.В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям управляющей компании ГК "Тополинка" и организации, обслуживающей лифтовое оборудование, поясняет пресс-центр.При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, добавляется в сообщении.
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россия, челябинск, происшествия

В Челябинске лифт с людьми сорвался в подъезде дома

19:21 08.12.2020 (обновлено: 19:45 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр ВильфШахта лифта в высотном жилом доме на Котельнической набережной в Москве
Шахта лифта в высотном жилом доме на Котельнической набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек – РИА Новости. Трос лифта, где находились две женщины с детьми, оборвался во вторник в многоквартирном жилом доме в Челябинске, никто не пострадал, прокуратура проводит проверку по данному случая, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

"Установлено, что сегодня, 8 декабря, в утреннее время в многоквартирном доме 9 по площади Мопра в Челябинске на уровне второго этажа произошел обрыв троса лифта, в котором находились две женщины с детьми. В результате происшествия никто не пострадал. Прокуратура области организовала проверку в связи с данным случаем в лифте", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура Центрального района также проводит проверку по обращению жителя этого дома - отца одного из детей, находившихся в лифте, поясняется в сообщении.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям управляющей компании ГК "Тополинка" и организации, обслуживающей лифтовое оборудование, поясняет пресс-центр.
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При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, добавляется в сообщении.
 
РоссияЧелябинскПроисшествия
 
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