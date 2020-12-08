https://ria.ru/20201208/lift-1588286545.html

В Челябинске лифт с людьми сорвался в подъезде дома

В Челябинске лифт с людьми сорвался в подъезде дома

Трос лифта, где находились две женщины с детьми, оборвался во вторник в многоквартирном жилом доме в Челябинске, никто не пострадал, прокуратура проводит... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T19:21

2020-12-08T19:21

2020-12-08T19:45

россия

челябинск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572635085_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f31cf8f786a7b9d2a7453826ed084323.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек – РИА Новости. Трос лифта, где находились две женщины с детьми, оборвался во вторник в многоквартирном жилом доме в Челябинске, никто не пострадал, прокуратура проводит проверку по данному случая, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.Кроме того, прокуратура Центрального района также проводит проверку по обращению жителя этого дома - отца одного из детей, находившихся в лифте, поясняется в сообщении.В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям управляющей компании ГК "Тополинка" и организации, обслуживающей лифтовое оборудование, поясняет пресс-центр.При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201123/lift-1585996980.html

россия

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, челябинск, происшествия