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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201208/kurs-1588194562.html
Официальный курс евро на среду снизился на 77 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 77 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 76,51 копейки - до 89,2044 рубля, курс доллара уменьшился на 58,88 копейки - до 73,6618 РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:07
2020-12-08T13:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 76,51 копейки - до 89,2044 рубля, курс доллара уменьшился на 58,88 копейки - до 73,6618 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 66,81 копейки, составив 80,656 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду снизился на 77 копеек

13:07 08.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 76,51 копейки - до 89,2044 рубля, курс доллара уменьшился на 58,88 копейки - до 73,6618 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 66,81 копейки, составив 80,656 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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