https://ria.ru/20201208/kurs-1588194562.html

Официальный курс евро на среду снизился на 77 копеек

Официальный курс евро на среду снизился на 77 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 76,51 копейки - до 89,2044 рубля, курс доллара уменьшился на 58,88 копейки - до 73,6618 РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:07

2020-12-08T13:07

2020-12-08T13:07

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 76,51 копейки - до 89,2044 рубля, курс доллара уменьшился на 58,88 копейки - до 73,6618 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 66,81 копейки, составив 80,656 рубля.

https://ria.ru/20201207/vklady-1587625714.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика