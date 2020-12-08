https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588257530.html

Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей

Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей

Ущерб от коррупционных преступлений в России по возбужденным уголовным делам за девять месяцев превысил 45 миллиардов рублей, заявил генпрокурор РФ Игорь... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:17

2020-12-08T17:17

2020-12-08T17:17

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

коррупция

происшествия

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Ущерб от коррупционных преступлений в России по возбужденным уголовным делам за девять месяцев превысил 45 миллиардов рублей, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов."Для понимания уровня видимого ущерба [по коррупционным преступлениям], попавшего в поле нашего зрения, назову сумму по уголовным делам, которая за девять месяцев этого года составляет 45,4 миллиарда рублей. Для сравнения, по итогам 2019 года — в размере около 55,1 миллиарда рублей, что составило 8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в стране", - сказал Краснов в интервью "Российской газете".По его словам, не весь ущерб взыскивается в уголовном судопроизводстве. Так, в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства прокуроры предъявили иски более чем на 6,6 миллиарда рублей к октябрю 2020 года."Данный показатель значительно вырос по сравнению с прошлым годом, когда за аналогичный период он составлял 2,8 миллиарда рублей", - добавил Краснов.Генпрокурор уточнил, что коррупционные преступления отличаются повышенной латентностью, поэтому точную сумму ущерба установить довольно сложно.

https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588160087.html

https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588180312.html

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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, коррупция, происшествия