https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588187719.html

Роспотребнадзор проверит данные о нарушении мер по COVID на "Песне года"

Роспотребнадзор проверит данные о нарушении мер по COVID на "Песне года"

Управление Роспотребнадзора по Москве проводит расследование о несоблюдении мер по COVID на "Песне года", штраф может составить до 500 тысяч рублей, сообщается... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:45

2020-12-08T12:45

2020-12-08T13:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

шоу-бизнес

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит расследование о несоблюдении мер по COVID на "Песне года", штраф может составить до 500 тысяч рублей, сообщается на сайте ведомства.Ранее в Сети появились сообщения, что съемки новогоднего концерта "Песня года" в Москве на "ВТБ Арена", которой управляет УК "Динамо", прошли с нарушением ограничительных мер, введенных из-за сложной эпидемиологической ситуации. Компания АРС, организовавшая съемки, сообщила РИА Новости, что отрицает нарушения ограничений по COVID при съемках."Управлением Роспотребнадзора по Москве по результатам мониторинга публикаций СМИ и социальных сетей 7 декабря 2020 года возбуждено и проводится административное расследование в отношении АО "Управляющая компания "Динамо". Как было установлено, во время концерта "Песня года", проходившего 5 декабря в ВТБ-Арена, при проведении массового мероприятия не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Отмечается, что при проведении концерта большинство зрителей в зале и участников концерта вне сцены находились без масок, социальная дистанция не соблюдалась. Учитывая, что указанные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки в Москве, административное расследование в отношении организатора мероприятия проводится по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ."Если в ходе расследования факты нарушений противоэпидемического режима подтвердятся, виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Данная статья предусматривает административную ответственность для должностных лиц в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - в виде штрафа до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток", - дополняется в сообщении.Сообщается, что административную ответственность за невыполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий при их проведении несут как юридические, так и должностные лица."При этом необходимо помнить, что в случае причинения вреда здоровью и жизни людей эти же действия влекут административную ответственность уже по части 3 статьи 6.3 для должностных лиц в виде штрафа до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет, для юридических лиц - в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток", - говорится в материале.Подчеркивается, что проведение массовых мероприятий в городе Москве в преддверии новогодних праздников находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Москве. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584259721.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, шоу-бизнес, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)