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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588164220.html
Лукашенко посетил реанимацию для больных COVID-19
Лукашенко посетил реанимацию для больных COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что страна вышла на плато по заболеваемости коронавирусом COVID-19. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:13
2020-12-08T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что страна вышла на плато по заболеваемости коронавирусом COVID-19."Будем надеяться, что мы все-таки вышли на это плато. Видите, уже пошло снижение", - приводит во вторник слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Согласно сообщению, белорусский президент посещает Столбцовскую центральную районную больницу. Главный врач больницы Светлана Глебко рассказала главе государства об организационно-штатной структуре учреждения и его материально-технической базе, кадровой работе, отдельно главврач остановилась на лечении больных коронавирусом. Сегодня в Столбцовской ЦРБ находится 121 пациент с COVID-19.По словам Глебко, за последние несколько дней заболеваемость коронавирусом снизилась. Если в ноябре за сутки регистрировали 20 пациентов, то последние дни - по 12. "Если с 20 до 12 упало, это уже хорошее падение. Дай бог, чтобы в стране так было", - сказал в этой связи Лукашенко.В свою очередь близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что во время этого визита президент вошел в ковидную реанимацию, там ему рассказали, как оказывают помощь тяжелым пациентам. Во время посещения на Лукашенко были респиратор и одноразовые перчатки.По данным на 7 декабря, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 1796, до 148 953, выписаны 1310 пациентов. Пятого декабря в Белоруссии был зафиксирован рекорд суточного прироста случаев инфицирования COVID-19 - 1896. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1215 пациентов с выявленным коронавирусом.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. Лукашенко ранее заявил, что ситуация с COVID-19 в стране непростая, но она находится под контролем. По всей Белоруссии введен обязательный масочный режим. Поликлиники Минска в связи с эпидемиологической обстановкой временно прекратили плановый прием пациентов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко посетил реанимацию для больных COVID-19

11:13 08.12.2020 (обновлено: 11:54 08.12.2020)
 
© Фото : Пул Первого/ TelegramАлександр Лукашенко во время посещения Столбцовской центральной районной больницы
Александр Лукашенко во время посещения Столбцовской центральной районной больницы - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : Пул Первого/ Telegram
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что страна вышла на плато по заболеваемости коронавирусом COVID-19.
"Будем надеяться, что мы все-таки вышли на это плато. Видите, уже пошло снижение", - приводит во вторник слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
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Согласно сообщению, белорусский президент посещает Столбцовскую центральную районную больницу. Главный врач больницы Светлана Глебко рассказала главе государства об организационно-штатной структуре учреждения и его материально-технической базе, кадровой работе, отдельно главврач остановилась на лечении больных коронавирусом. Сегодня в Столбцовской ЦРБ находится 121 пациент с COVID-19.
По словам Глебко, за последние несколько дней заболеваемость коронавирусом снизилась. Если в ноябре за сутки регистрировали 20 пациентов, то последние дни - по 12. "Если с 20 до 12 упало, это уже хорошее падение. Дай бог, чтобы в стране так было", - сказал в этой связи Лукашенко.
В свою очередь близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что во время этого визита президент вошел в ковидную реанимацию, там ему рассказали, как оказывают помощь тяжелым пациентам. Во время посещения на Лукашенко были респиратор и одноразовые перчатки.
По данным на 7 декабря, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 1796, до 148 953, выписаны 1310 пациентов. Пятого декабря в Белоруссии был зафиксирован рекорд суточного прироста случаев инфицирования COVID-19 - 1896. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1215 пациентов с выявленным коронавирусом.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. Лукашенко ранее заявил, что ситуация с COVID-19 в стране непростая, но она находится под контролем. По всей Белоруссии введен обязательный масочный режим. Поликлиники Минска в связи с эпидемиологической обстановкой временно прекратили плановый прием пациентов.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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