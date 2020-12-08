https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588164220.html

Лукашенко посетил реанимацию для больных COVID-19

Лукашенко посетил реанимацию для больных COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что страна вышла на плато по заболеваемости коронавирусом COVID-19. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:13

2020-12-08T11:13

2020-12-08T11:54

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588166774_0:200:1111:825_1920x0_80_0_0_16a5a8b221e313209befc86aecdc8976.jpg

МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что страна вышла на плато по заболеваемости коронавирусом COVID-19."Будем надеяться, что мы все-таки вышли на это плато. Видите, уже пошло снижение", - приводит во вторник слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Согласно сообщению, белорусский президент посещает Столбцовскую центральную районную больницу. Главный врач больницы Светлана Глебко рассказала главе государства об организационно-штатной структуре учреждения и его материально-технической базе, кадровой работе, отдельно главврач остановилась на лечении больных коронавирусом. Сегодня в Столбцовской ЦРБ находится 121 пациент с COVID-19.По словам Глебко, за последние несколько дней заболеваемость коронавирусом снизилась. Если в ноябре за сутки регистрировали 20 пациентов, то последние дни - по 12. "Если с 20 до 12 упало, это уже хорошее падение. Дай бог, чтобы в стране так было", - сказал в этой связи Лукашенко.В свою очередь близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что во время этого визита президент вошел в ковидную реанимацию, там ему рассказали, как оказывают помощь тяжелым пациентам. Во время посещения на Лукашенко были респиратор и одноразовые перчатки.По данным на 7 декабря, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 1796, до 148 953, выписаны 1310 пациентов. Пятого декабря в Белоруссии был зафиксирован рекорд суточного прироста случаев инфицирования COVID-19 - 1896. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1215 пациентов с выявленным коронавирусом.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. Лукашенко ранее заявил, что ситуация с COVID-19 в стране непростая, но она находится под контролем. По всей Белоруссии введен обязательный масочный режим. Поликлиники Минска в связи с эпидемиологической обстановкой временно прекратили плановый прием пациентов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587530993.html

https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588133325.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире