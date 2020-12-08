https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588163972.html

В Москве выявили 5232 новых случая COVID-19

В Москве выявили 5232 новых случая COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 5 232, Санкт-Петербурге - 3 734, Подмосковье - 1 341, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:12

2020-12-08T11:12

2020-12-08T11:12

распространение нового коронавируса

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 5 232, Санкт-Петербурге - 3 734, Подмосковье - 1 341, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне число новых случаев COVID-19 в Москве составило 7 279, Санкт-Петербурге - 3 741, Подмосковье - 1 315.Наименьшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Еврейской автономной области - 28, Ненецком и Чукотском автономных округах - по три.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/pfizer-1588156477.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество