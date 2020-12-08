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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588163972.html
В Москве выявили 5232 новых случая COVID-19
В Москве выявили 5232 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 5 232, Санкт-Петербурге - 3 734, Подмосковье - 1 341, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:12
2020-12-08T11:12
распространение нового коронавируса
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 5 232, Санкт-Петербурге - 3 734, Подмосковье - 1 341, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне число новых случаев COVID-19 в Москве составило 7 279, Санкт-Петербурге - 3 741, Подмосковье - 1 315.Наименьшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Еврейской автономной области - 28, Ненецком и Чукотском автономных округах - по три.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 5232 новых случая COVID-19

11:12 08.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в приемном отделении госпиталя для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинский работник в приемном отделении госпиталя для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 5 232, Санкт-Петербурге - 3 734, Подмосковье - 1 341, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне число новых случаев COVID-19 в Москве составило 7 279, Санкт-Петербурге - 3 741, Подмосковье - 1 315.
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"Распределение по субъектам: 1. Москва - 5 232, 2. Санкт-Петербург - 3 734, 3. Московская область - 1 341", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Еврейской автономной области - 28, Ненецком и Чукотском автономных округах - по три.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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