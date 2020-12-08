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https://ria.ru/20201208/kiberataki-1588260856.html
В ГД назвали обвинения в атаке России на парламент Норвегии страшилкой
В ГД назвали обвинения в атаке России на парламент Норвегии страшилкой
Заявления спецслужб Норвегии о том, что за кибератакой на парламент страны в августе 2020 года стоят связанные с Россией хакеры – очередная антироссийская... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:25
2020-12-08T17:25
госдума рф
сергей железняк
норвегия
сша
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заявления спецслужб Норвегии о том, что за кибератакой на парламент страны в августе 2020 года стоят связанные с Россией хакеры – очередная антироссийская страшилка, не имеющая под собой никакого основания, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее полицейская служба безопасности Норвегии (PST ) заявила, что спецслужбы полагают, что к кибератаке на норвежский парламент в августе 2020 года могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией. При этом отмечалось, что достаточных доказательств нет.Политик подчеркнул, что неоднократные обвинения Запада в адрес России о вмешательстве во внутренние дела других стран, включая какие-то "невероятные хакерские атаки", каждый раз оказываются предположениями на уровне "с большой долей вероятности". При этом главная цель подобных голословных заявлений – вбросить в информационное пространство очередную порцию антироссийской пропаганды, уверен парламентарий.Железняк напомнил, что Россия предлагала партнерам и в Европе, и в США начать полноценное сотрудничество в области кибербезопасности и противодействия киберпреступности, но на каждое предложение был отказ.
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госдума рф, сергей железняк, норвегия, сша, в мире

В ГД назвали обвинения в атаке России на парламент Норвегии страшилкой

17:25 08.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заявления спецслужб Норвегии о том, что за кибератакой на парламент страны в августе 2020 года стоят связанные с Россией хакеры – очередная антироссийская страшилка, не имеющая под собой никакого основания, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее полицейская служба безопасности Норвегии (PST ) заявила, что спецслужбы полагают, что к кибератаке на норвежский парламент в августе 2020 года могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией. При этом отмечалось, что достаточных доказательств нет.
"Заявления спецслужб Норвегии о том, что за кибератакой на парламент в августе 2020 года стоят связанные с Россией хакеры – очередная антироссийская страшилка, не имеющая под собой никакого основания. Не хочется думать, что Осло включилось в параноидальную "охоту на ведьм", которой болеют в Вашингтоне и Брюсселе", - сказал депутат.
Политик подчеркнул, что неоднократные обвинения Запада в адрес России о вмешательстве во внутренние дела других стран, включая какие-то "невероятные хакерские атаки", каждый раз оказываются предположениями на уровне "с большой долей вероятности". При этом главная цель подобных голословных заявлений – вбросить в информационное пространство очередную порцию антироссийской пропаганды, уверен парламентарий.
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
Вчера, 16:23
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Железняк напомнил, что Россия предлагала партнерам и в Европе, и в США начать полноценное сотрудничество в области кибербезопасности и противодействия киберпреступности, но на каждое предложение был отказ.
"Возникает закономерный вопрос – а так ли нашим оппонентам нужно выяснить, кто на самом деле стоит за этими хакерскими атаками и были ли они вообще? При этом мы бы рекомендовали нашим западным критикам аккуратнее делать сенсационные заявления о якобы наличии в нашей стране управления хакерами на государственном уровне. Это прямое обвинение руководства России, которое требует, как минимум, неопровержимых доказательств и извинений на самом высоком уровне", - добавил парламентарий.
 
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