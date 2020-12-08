https://ria.ru/20201208/kiberataki-1588260856.html

В ГД назвали обвинения в атаке России на парламент Норвегии страшилкой

В ГД назвали обвинения в атаке России на парламент Норвегии страшилкой

Заявления спецслужб Норвегии о том, что за кибератакой на парламент страны в августе 2020 года стоят связанные с Россией хакеры – очередная антироссийская... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:25

2020-12-08T17:25

2020-12-08T17:25

госдума рф

сергей железняк

норвегия

сша

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заявления спецслужб Норвегии о том, что за кибератакой на парламент страны в августе 2020 года стоят связанные с Россией хакеры – очередная антироссийская страшилка, не имеющая под собой никакого основания, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее полицейская служба безопасности Норвегии (PST ) заявила, что спецслужбы полагают, что к кибератаке на норвежский парламент в августе 2020 года могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией. При этом отмечалось, что достаточных доказательств нет.Политик подчеркнул, что неоднократные обвинения Запада в адрес России о вмешательстве во внутренние дела других стран, включая какие-то "невероятные хакерские атаки", каждый раз оказываются предположениями на уровне "с большой долей вероятности". При этом главная цель подобных голословных заявлений – вбросить в информационное пространство очередную порцию антироссийской пропаганды, уверен парламентарий.Железняк напомнил, что Россия предлагала партнерам и в Европе, и в США начать полноценное сотрудничество в области кибербезопасности и противодействия киберпреступности, но на каждое предложение был отказ.

https://ria.ru/20201208/kiberataka-1588243510.html

норвегия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, сергей железняк, норвегия, сша, в мире