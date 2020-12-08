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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201208/karabakh-1588280349.html
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:45
2020-12-08T18:45
ситуация в нагорном карабахе
мевлют чавушоглу
сергей лавров
турция
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе.В размещенном на сайте МИД сообщении департамента информации и печати МИД РФ указывается, что разговор состоялся во вторник.В документе также указывается, что в ходе разговора "министры обменялись мнениями относительно текущего положения дел вокруг урегулирования внутриукраинского кризиса".В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Российские саперы работают на территории в районе Ходжалы
Российские саперы начали разминирование у Ходжалы (недалеко от степанакертского аэропорта). Сначала поле проходит техника, потом люди.
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мевлют чавушоглу, сергей лавров, турция, азербайджан, армения, в мире

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе

18:45 08.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи выездной бригады медицинского отряда Минобороны РФ готовятся к приему пациентов в селе Айгестан Аскеранского района Нагорного Карабаха
Врачи выездной бригады медицинского отряда Минобороны РФ готовятся к приему пациентов в селе Айгестан Аскеранского района Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе.
В размещенном на сайте МИД сообщении департамента информации и печати МИД РФ указывается, что разговор состоялся во вторник.
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"Подчеркнута необходимость продолжения координации усилий двух стран в интересах укрепления режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках совместного центра мониторинга и дальнейшей стабилизации обстановки в Закавказье", - говорится в сообщении.

В документе также указывается, что в ходе разговора "министры обменялись мнениями относительно текущего положения дел вокруг урегулирования внутриукраинского кризиса".

"Стороны подтвердили важность соблюдения достигнутых сторонами конфликта договоренностей, недопустимость провокационных действий, способных привести к обострению ситуации в регионе", - указали в МИД России.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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