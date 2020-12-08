https://ria.ru/20201208/karabakh-1588280349.html

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:45

2020-12-08T18:45

2020-12-08T18:45

ситуация в нагорном карабахе

мевлют чавушоглу

сергей лавров

турция

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе.В размещенном на сайте МИД сообщении департамента информации и печати МИД РФ указывается, что разговор состоялся во вторник.В документе также указывается, что в ходе разговора "министры обменялись мнениями относительно текущего положения дел вокруг урегулирования внутриукраинского кризиса".В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

турция

азербайджан

армения

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Российские саперы работают на территории в районе Ходжалы Российские саперы начали разминирование у Ходжалы (недалеко от степанакертского аэропорта). Сначала поле проходит техника, потом люди. 2020-12-08T18:45 true PT0M41S

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мевлют чавушоглу, сергей лавров, турция, азербайджан, армения, в мире