Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи выездной бригады медицинского отряда Минобороны РФ готовятся к приему пациентов в селе Айгестан Аскеранского района Нагорного Карабаха
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе.
В размещенном на сайте МИД сообщении департамента информации и печати МИД РФ указывается, что разговор состоялся во вторник.
"Подчеркнута необходимость продолжения координации усилий двух стран в интересах укрепления режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках совместного центра мониторинга и дальнейшей стабилизации обстановки в Закавказье", - говорится в сообщении.
В документе также указывается, что в ходе разговора "министры обменялись мнениями относительно текущего положения дел вокруг урегулирования внутриукраинского кризиса".
"Стороны подтвердили важность соблюдения достигнутых сторонами конфликта договоренностей, недопустимость провокационных действий, способных привести к обострению ситуации в регионе", - указали в МИД России.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.