https://ria.ru/20201208/inoagenty-1588186977.html

В ОП РФ предлагают маркировать посты иноагентов в соцсетях

В ОП РФ предлагают маркировать посты иноагентов в соцсетях

Публикации в социальных сетях физических лиц, признанных в России иностранными агентами, необходимо маркировать так же, как и продукцию СМИ-иноагентов, считает... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:43

2020-12-08T12:43

2020-12-08T12:43

россия

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Публикации в социальных сетях физических лиц, признанных в России иностранными агентами, необходимо маркировать так же, как и продукцию СМИ-иноагентов, считает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич."Еще одна важная тема, которую мы будем продвигать, на которой мы будем настаивать, – это то, что маркироваться должна в идеале не только продукция СМИ – иностранных агентов, но и продукция, публикации в социальных сетях физических лиц, которые признаны иностранными агентами", – заявил Малькевич во время дискуссии, организованной ОП РФ и посвященной зарубежному опыту регулирования деятельности иностранных агентов.По его словам, это необходимо для того, чтобы "все понимали, кто этот лидер общественного мнения, так называемый самопровозглашенный"."И чтобы его публикации пропускались через этот фильтр понимания, что какое-то страстное воззвание распространяется и продвигается человеком, который выполняет в нашей стране функции иностранного агента", – подчеркнул член ОП.

https://sn.ria.ru/20201208/letniy-otdykh-1588179986.html

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