https://ria.ru/20201208/infektsiya-1588139648.html

СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции

СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции

Доследственная проверка начата в Иркутской области, где из-за кишечной инфекции приостановлена работа детского сада, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T08:21

2020-12-08T08:21

2020-12-08T08:21

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 8 дек – РИА Новости. Доследственная проверка начата в Иркутской области, где из-за кишечной инфекции приостановлена работа детского сада, сообщает СУСК РФ региона.Ранее сообщалось, что в поселке Ербогачён Иркутской области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. У большинства заболевших выявлен сальмонеллез. Работа детского сада временно приостановлена.Уточняется, что острая кишечная инфекция подтверждена у 23 человек, в числе которых 19 детей. Предварительно, причиной возникновения заболевания могли стать нарушения технологии приготовления еды.

https://ria.ru/20201112/infektsiya-1584388276.html

иркутская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, происшествия