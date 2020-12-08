СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
ИРКУТСК, 8 дек – РИА Новости. Доследственная проверка начата в Иркутской области, где из-за кишечной инфекции приостановлена работа детского сада, сообщает СУСК РФ региона.
Ранее сообщалось, что в поселке Ербогачён Иркутской области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. У большинства заболевших выявлен сальмонеллез. Работа детского сада временно приостановлена.
"Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий), по факту отравления воспитанников и персонала детского сада", - говорится в сообщении.
Уточняется, что острая кишечная инфекция подтверждена у 23 человек, в числе которых 19 детей. Предварительно, причиной возникновения заболевания могли стать нарушения технологии приготовления еды.
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