https://ria.ru/20201208/depressiya-1588134461.html

Врач рассказал, чего стоит опасаться переболевшим COVID-19 молодым людям

Врач рассказал, чего стоит опасаться переболевшим COVID-19 молодым людям

Помимо хронической усталости и слабости в мышцах, основной угрозой для выздоровевших от коронавирусной инфекции являются психологические проблемы, которым... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T05:37

2020-12-08T05:37

2020-12-08T05:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

депрессия

италия

в мире

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РИМ, 8 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Помимо хронической усталости и слабости в мышцах, основной угрозой для выздоровевших от коронавирусной инфекции являются психологические проблемы, которым особенно подвержены молодые люди, заявил РИА Новости генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти (Silvestro Scotti).По его словам, они возникают после того, как перенесенный вирус осознается как первый в жизни тяжелый удар по здоровью.Он отметил, что различные синдромы после выздоровления испытывают порядка трети бывших пациентов. Помимо физических нарушений, они включают в себя тревожность, переменчивость настроения и бессонницу."Психологический эффект виден в ходе самого заболевания. У молодых людей от 20 до 40 лет после заражения возникает эмоциональный эффект, при котором каждый сигнал организма ощущается в многократном объеме", - сказал врач.По состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 1 миллион 742 тысяч, более 933 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 60 606 человек. Число выявленных случаев инфицирования в Италии составило 13,7 тысячи. Максимальный прирост за все время эпидемии был достигнут 13 ноября, когда за сутки были обнаружены более 40 тысяч зараженных коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/ustalost-1588134150.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, депрессия, италия, в мире