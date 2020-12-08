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Путин подписал закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
Путин подписал закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, проходить дополнительное обучение,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T14:18
2020-12-08T14:18
галина карелова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, проходить дополнительное обучение, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Поправки вносятся в закон "О занятости населения в Российской Федерации".Документом уточняется порядок направления женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и обратившихся в органы службы занятости, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.При этом устанавливается, что можно обращаться в органы службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания, а обучение должно осуществляться по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям).По словам вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, в период ухода за ребенком особенно важно создать все условия для профессионального роста и сохранения конкурентоспособности женщины на рынке труда.Как ранее пояснила вице-спикер СФ, сегодня в некоторых регионах в центрах занятости на бесплатной основе уже работают программы по переобучению женщин. Серьезным ограничением является то, что попасть на них можно только по месту жительства, отметила она. Карелова добавила, что новая редакция закона убирает эти границы и расширяет возможности женщин.
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галина карелова, владимир путин, общество

Путин подписал закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение

14:18 08.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детской коляской в парке
Женщина с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, проходить дополнительное обучение, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поправки вносятся в закон "О занятости населения в Российской Федерации".
Документом уточняется порядок направления женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и обратившихся в органы службы занятости, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.
При этом устанавливается, что можно обращаться в органы службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания, а обучение должно осуществляться по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям).
По словам вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, в период ухода за ребенком особенно важно создать все условия для профессионального роста и сохранения конкурентоспособности женщины на рынке труда.
Как ранее пояснила вице-спикер СФ, сегодня в некоторых регионах в центрах занятости на бесплатной основе уже работают программы по переобучению женщин. Серьезным ограничением является то, что попасть на них можно только по месту жительства, отметила она. Карелова добавила, что новая редакция закона убирает эти границы и расширяет возможности женщин.
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