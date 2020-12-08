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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201208/belorussiya-1588277767.html
В Белоруссии возбудили дело из-за нарушения железнодорожного сообщения
В Белоруссии возбудили дело из-за нарушения железнодорожного сообщения
Уголовное дело об угрозе совершением акта терроризма заведено в Витебской области Белоруссии из-за обнаружения около железнодорожной станции предмета, похожего... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:33
2020-12-08T18:33
протесты в белоруссии
александр лукашенко
витебская область
белоруссия
в мире
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МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Уголовное дело об угрозе совершением акта терроризма заведено в Витебской области Белоруссии из-за обнаружения около железнодорожной станции предмета, похожего на взрывное устройство, из-за чего было нарушено ж/д сообщение, сообщила во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии."По факту обнаружения 7 декабря 2020 года около железнодорожной станции Адамово в Полоцком районе предмета с признаками самодельного взрывного устройства прокурор Витебской области Вадим Сущинский возбудил уголовное дело об угрозе совершением акта терроризма, повлекшей иные тяжкие последствия", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.Там отмечается, что тяжкие последствия выразились в задержке движения пяти поездов – двух пассажирских и трех грузовых составов – на период более 5 часов, что повлекло для Полоцкой дистанции Витебского отделения БЖД длительную дезорганизацию железнодорожного транспортного сообщения.Согласно сообщению, уголовное дело направлено для организации предварительного расследования в управление КГБ по Витебской области.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Некоторые представители оппозиции являются сторонниками блокировки автомобильных и железных дорог. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201123/belorusssiya-1585898406.html
https://ria.ru/20201208/terrorizm-1588204596.html
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александр лукашенко, витебская область, белоруссия, в мире

В Белоруссии возбудили дело из-за нарушения железнодорожного сообщения

18:33 08.12.2020
 
© Фото : Белорусская железная дорогаПоезд международных линий на ЖД вокале Минска
Поезд международных линий на ЖД вокале Минска - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : Белорусская железная дорога
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МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Уголовное дело об угрозе совершением акта терроризма заведено в Витебской области Белоруссии из-за обнаружения около железнодорожной станции предмета, похожего на взрывное устройство, из-за чего было нарушено ж/д сообщение, сообщила во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии.
"По факту обнаружения 7 декабря 2020 года около железнодорожной станции Адамово в Полоцком районе предмета с признаками самодельного взрывного устройства прокурор Витебской области Вадим Сущинский возбудил уголовное дело об угрозе совершением акта терроризма, повлекшей иные тяжкие последствия", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Фирменный поезд Беларусь Минск-Москва - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 13:34
Генпрокуратура Белоруссии заявила о росте преступлений на железной дороге
Там отмечается, что тяжкие последствия выразились в задержке движения пяти поездов – двух пассажирских и трех грузовых составов – на период более 5 часов, что повлекло для Полоцкой дистанции Витебского отделения БЖД длительную дезорганизацию железнодорожного транспортного сообщения.
Согласно сообщению, уголовное дело направлено для организации предварительного расследования в управление КГБ по Витебской области.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Некоторые представители оппозиции являются сторонниками блокировки автомобильных и железных дорог. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
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Сотрудник правоохранительных органов во время акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
Вчера, 13:47Протесты в Белоруссии
В Белоруссии раскрыли деятельность группы террористов
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВитебская областьБелоруссияВ мире
 
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