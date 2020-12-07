https://ria.ru/20201207/zhurnalisty-1588057303.html

Песков рассказал, кто занимался освобождением журналистов НТВ в Турции

Песков рассказал, кто занимался освобождением журналистов НТВ в Турции

Вопрос освобождения журналистов НТВ, задержанных в Турции, решался по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:37

2020-12-07T16:37

2020-12-07T16:37

нтв (телеканал)

дмитрий песков

турция

стамбул

в мире

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Вопрос освобождения журналистов НТВ, задержанных в Турции, решался по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вопрос решался по дипломатическим каналам", - сказал он, отвечая на вопрос, содействовал ли президент освобождению журналистов.Как ранее сообщили в пресс-службе НТВ, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в Турции, они перестали выходить на связь. Источник в турецком МИД сообщал РИА Новости, что задержанные в Турции журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Администрация Стамбула подтвердила задержание за несанкционированную съемку двух журналистов телеканала НТВ, срок их пребывания под стражей продлён до трех дней.Песков ранее говорил, что в Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием в Турции сотрудников НТВ разрешится путем диалога, и журналистов вскоре отпустят.Позже пресс-служба телекомпании сообщила, что журналистов, по предварительной информации, депортируют в ближайшее время.

https://ria.ru/20201207/zhurnalisty-1588049225.html

турция

стамбул

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нтв (телеканал), дмитрий песков, турция, стамбул, в мире