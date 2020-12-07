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https://ria.ru/20201207/zhurnalisty-1588057303.html
Песков рассказал, кто занимался освобождением журналистов НТВ в Турции
Песков рассказал, кто занимался освобождением журналистов НТВ в Турции
Вопрос освобождения журналистов НТВ, задержанных в Турции, решался по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:37
2020-12-07T16:37
нтв (телеканал)
дмитрий песков
турция
стамбул
в мире
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Вопрос освобождения журналистов НТВ, задержанных в Турции, решался по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вопрос решался по дипломатическим каналам", - сказал он, отвечая на вопрос, содействовал ли президент освобождению журналистов.Как ранее сообщили в пресс-службе НТВ, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в Турции, они перестали выходить на связь. Источник в турецком МИД сообщал РИА Новости, что задержанные в Турции журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Администрация Стамбула подтвердила задержание за несанкционированную съемку двух журналистов телеканала НТВ, срок их пребывания под стражей продлён до трех дней.Песков ранее говорил, что в Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием в Турции сотрудников НТВ разрешится путем диалога, и журналистов вскоре отпустят.Позже пресс-служба телекомпании сообщила, что журналистов, по предварительной информации, депортируют в ближайшее время.
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нтв (телеканал), дмитрий песков, турция, стамбул, в мире

Песков рассказал, кто занимался освобождением журналистов НТВ в Турции

16:37 07.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Вопрос освобождения журналистов НТВ, задержанных в Турции, решался по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вопрос решался по дипломатическим каналам", - сказал он, отвечая на вопрос, содействовал ли президент освобождению журналистов.
Как ранее сообщили в пресс-службе НТВ, сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в Турции, они перестали выходить на связь. Источник в турецком МИД сообщал РИА Новости, что задержанные в Турции журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Администрация Стамбула подтвердила задержание за несанкционированную съемку двух журналистов телеканала НТВ, срок их пребывания под стражей продлён до трех дней.
Песков ранее говорил, что в Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием в Турции сотрудников НТВ разрешится путем диалога, и журналистов вскоре отпустят.
Позже пресс-служба телекомпании сообщила, что журналистов, по предварительной информации, депортируют в ближайшее время.
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 16:02
Глава СЖР прокомментировал освобождение журналистов НТВ в Турции
 
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