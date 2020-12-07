https://ria.ru/20201207/zhurnalisty-1588041156.html

Источник сообщил об освобождении российских журналистов в Турции

Источник сообщил об освобождении российских журналистов в Турции

Российских журналистов, задержанных в Турции за съемку без разрешения в районе военного объекта, освободили, сообщили в Администрации турецкого президента. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:36

2020-12-07T15:36

2020-12-07T19:26

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нтв (телеканал)

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стамбул

в мире

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АНКАРА, 7 дек — РИА Новости. Российских журналистов, задержанных в Турции за съемку без разрешения в районе военного объекта, освободили, сообщили в Администрации турецкого президента.Ранее источник РИА Новости сообщил, что суд в Стамбуле освободил журналистов НТВ, их депортируют из страны. О задержании сотрудников программы "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина стало известно накануне. По неофициальным данным, у них не было аккредитации на работу в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. В стамбульской администрации подтвердили, что журналистов задержали за несанкционированную съемку.Источник агентства сообщал, что их могут обвинить в шпионаже.

https://ria.ru/20201204/zaderzhaniya-1587727638.html

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россия, нтв (телеканал), турция, стамбул, в мире