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Источник сообщил об освобождении российских журналистов в Турции
Источник сообщил об освобождении российских журналистов в Турции
Российских журналистов, задержанных в Турции за съемку без разрешения в районе военного объекта, освободили, сообщили в Администрации турецкого президента. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:36
2020-12-07T19:26
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АНКАРА, 7 дек — РИА Новости. Российских журналистов, задержанных в Турции за съемку без разрешения в районе военного объекта, освободили, сообщили в Администрации турецкого президента.Ранее источник РИА Новости сообщил, что суд в Стамбуле освободил журналистов НТВ, их депортируют из страны. О задержании сотрудников программы "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина стало известно накануне. По неофициальным данным, у них не было аккредитации на работу в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. В стамбульской администрации подтвердили, что журналистов задержали за несанкционированную съемку.Источник агентства сообщал, что их могут обвинить в шпионаже.
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россия, нтв (телеканал), турция, стамбул, в мире

Источник сообщил об освобождении российских журналистов в Турции

15:36 07.12.2020 (обновлено: 19:26 07.12.2020)
 
© Sputnik / Бурку ОкутанДворец правосудия Чаглаян в Стамбуле
Дворец правосудия Чаглаян в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Sputnik / Бурку Окутан
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АНКАРА, 7 дек — РИА Новости. Российских журналистов, задержанных в Турции за съемку без разрешения в районе военного объекта, освободили, сообщили в Администрации турецкого президента.
"Мы учитываем сотрудничество с российскими партнерами, проявленное ими в последние дни, а также напоминаем иностранным журналистам о необходимости соблюдать законодательство и правила аккредитации при работе в Турции", — говорится в заявлении.
© НТВОператор Иван Малышкин и корреспондент Алексей Петрушко
Оператор Иван Малышкин и корреспондент Алексей Петрушко - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© НТВ
Оператор Иван Малышкин и корреспондент Алексей Петрушко
Ранее источник РИА Новости сообщил, что суд в Стамбуле освободил журналистов НТВ, их депортируют из страны.
О задержании сотрудников программы "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина стало известно накануне. По неофициальным данным, у них не было аккредитации на работу в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. В стамбульской администрации подтвердили, что журналистов задержали за несанкционированную съемку.
Источник агентства сообщал, что их могут обвинить в шпионаже.
Полиция Латвии - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 18:14
Случаи задержания российских журналистов за рубежом в 2018-2020 годах
 
РоссияНТВ (телеканал)ТурцияСтамбулВ мире
 
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