https://ria.ru/20201207/zhurnalisty-1588010686.html

Москва поднимет в ОБСЕ тему преследования российских журналистов в Латвии

Москва поднимет в ОБСЕ тему преследования российских журналистов в Латвии

Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг поднимет вопрос о преследовании журналистов Baltnews и Sputnik в Латвии, заявил в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:32

2020-12-07T13:32

2020-12-07T13:35

максим буякевич

евросоюз

маргарита симоньян

задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии

sputnik латвия

обсе

латвия

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ВЕНА, 7 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг поднимет вопрос о преследовании журналистов Baltnews и Sputnik в Латвии, заявил в понедельник РИА Новости зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201003/latviya-russkie-1578146092.html

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максим буякевич, евросоюз, маргарита симоньян, задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии, sputnik латвия, обсе, латвия, в мире