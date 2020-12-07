https://ria.ru/20201207/zhidkost-1587960551.html

В Красноярске младенец отравился жидкостью от сигарет

В Красноярске младенец отравился жидкостью от сигарет

Следователи в Красноярске проверяют информацию об отравлении месячного ребенка, которому отец, возможно, дал жидкость от электронных сигарет, сообщает... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T09:35

2020-12-07T09:35

2020-12-07T09:35

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

кировский район

красноярск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1468f6e7c7615a495613e5da6831d30f.jpg

КРАСНОЯРСК, 7 дек - РИА Новости. Следователи в Красноярске проверяют информацию об отравлении месячного ребенка, которому отец, возможно, дал жидкость от электронных сигарет, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю."В следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение месячного ребенка с признаками отравления. По данному факту следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.По предварительным данным следователей, в конце ноября отец ребенка, решив напоить сына укропной водой, перепутал шприц и дал несколько капель жидкости для электронных сигарет. После этого у новорожденного ухудшилось самочувствие. Мальчика незамедлительно доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время он находится дома, угрозы жизни и здоровью нет.

красноярский край

кировский район

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, кировский район, красноярск, происшествия