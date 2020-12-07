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В Красноярске младенец отравился жидкостью от сигарет
В Красноярске младенец отравился жидкостью от сигарет
Следователи в Красноярске проверяют информацию об отравлении месячного ребенка, которому отец, возможно, дал жидкость от электронных сигарет, сообщает... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:35
2020-12-07T09:35
2020-12-07T09:35
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
кировский район
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 7 дек - РИА Новости. Следователи в Красноярске проверяют информацию об отравлении месячного ребенка, которому отец, возможно, дал жидкость от электронных сигарет, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю."В следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение месячного ребенка с признаками отравления. По данному факту следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.По предварительным данным следователей, в конце ноября отец ребенка, решив напоить сына укропной водой, перепутал шприц и дал несколько капель жидкости для электронных сигарет. После этого у новорожденного ухудшилось самочувствие. Мальчика незамедлительно доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время он находится дома, угрозы жизни и здоровью нет.
красноярский край
кировский район
красноярск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, кировский район, красноярск, происшествия