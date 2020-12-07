Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/zdravookhranenie-1588028785.html
Собянин заявил, что здравоохранение в Москве работает стабильно
Собянин заявил, что здравоохранение в Москве работает стабильно
Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, здравоохранение столицы работает стабильно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:47
2020-12-07T14:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586822658_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_a18effc8b8b11c5e24b6adaacfa0558e.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, здравоохранение столицы работает стабильно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Ситуация остаётся сложной. Мы видим рост по всем основным параметрам продолжающейся эпидемии COVID. Тем не менее, я должен сказать, что система здравоохранения в Москве работает стабильно. У нас около пяти тысяч коек, которые находятся в резерве для больных коронавирусом", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Собянин подчеркнул, что это достаточный запас прочности, для того чтобы быть уверенным, что в ближайшее время будет обеспечена доступность всей медицинской помощи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/vaktsina-1588021357.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586822658_299:0:2875:1932_1920x0_80_0_0_2efd021ded809071e7e36f1315013667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин заявил, что здравоохранение в Москве работает стабильно

14:47 07.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, здравоохранение столицы работает стабильно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Ситуация остаётся сложной. Мы видим рост по всем основным параметрам продолжающейся эпидемии COVID. Тем не менее, я должен сказать, что система здравоохранения в Москве работает стабильно. У нас около пяти тысяч коек, которые находятся в резерве для больных коронавирусом", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Собянин подчеркнул, что это достаточный запас прочности, для того чтобы быть уверенным, что в ближайшее время будет обеспечена доступность всей медицинской помощи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 14:21Распространение нового коронавируса
Собянин надеется на большее число вакцин от COVID-19 для Москвы
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37СК расследовал почти 16 тысяч дел о коррупции в 2020 году
09:34Аграриям девяти регионов выделили компенсации за ущерб от природных ЧС
09:28Роспотребнадзор рассказал о самочувствии привитых "ЭпиВакКороной"
09:25В Турции выдали ордер на задержание 304 военных за связи с Гюленом
09:19WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
09:18Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
Лента новостейМолния