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Собянин заявил, что здравоохранение в Москве работает стабильно
Собянин заявил, что здравоохранение в Москве работает стабильно
Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, здравоохранение столицы работает стабильно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:47
2020-12-07T14:47
2020-12-07T14:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, здравоохранение столицы работает стабильно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Ситуация остаётся сложной. Мы видим рост по всем основным параметрам продолжающейся эпидемии COVID. Тем не менее, я должен сказать, что система здравоохранения в Москве работает стабильно. У нас около пяти тысяч коек, которые находятся в резерве для больных коронавирусом", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Собянин подчеркнул, что это достаточный запас прочности, для того чтобы быть уверенным, что в ближайшее время будет обеспечена доступность всей медицинской помощи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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