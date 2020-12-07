https://ria.ru/20201207/zdravookhranenie-1588028785.html

Собянин заявил, что здравоохранение в Москве работает стабильно

Собянин заявил, что здравоохранение в Москве работает стабильно

Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, здравоохранение столицы работает стабильно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:47

2020-12-07T14:47

2020-12-07T14:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586822658_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_a18effc8b8b11c5e24b6adaacfa0558e.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, здравоохранение столицы работает стабильно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Ситуация остаётся сложной. Мы видим рост по всем основным параметрам продолжающейся эпидемии COVID. Тем не менее, я должен сказать, что система здравоохранения в Москве работает стабильно. У нас около пяти тысяч коек, которые находятся в резерве для больных коронавирусом", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Собянин подчеркнул, что это достаточный запас прочности, для того чтобы быть уверенным, что в ближайшее время будет обеспечена доступность всей медицинской помощи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/vaktsina-1588021357.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество