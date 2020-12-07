Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/zaderzhanie-1587976073.html
В Красноярском крае ФСБ задержала сторонников террористов
В Красноярском крае ФСБ задержала сторонников террористов
Оперативники ФСБ в Красноярском крае задержали сторонников террористической организации, один из которых пытался улететь за границу для участия в вооруженных... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:54
2020-12-07T13:16
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587981384_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f6d2b0ee64256899404ff694303d650e.jpg
КРАСНОЯРСК, 7 дек — РИА Новости. Оперативники ФСБ в Красноярском крае задержали сторонников террористической организации, один из которых пытался улететь за границу для участия в вооруженных столкновениях, информирует пресс-служба регионального главка ФСБ.В ведомстве рассказали, что фигуранты стремились расширить состав участников террористической организации. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и о содействии террористической деятельности.*Террористическая организация, запрещенная в России.
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры задержания предполагаемых террористов в Красноярске
В Красноярске поймали сторонника запрещенной в России террористической группировки "Катиба Таухид валь-Джихад", он пытался вылететь из города. Мужчина собирался воевать за боевиков за границей. Его единомышленников задержали по домам, сообщает ФСБ.
2020-12-07T10:54
true
PT1M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587981384_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_7c307c8ef284d591712566045d44bf70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, происшествия
В Красноярском крае ФСБ задержала сторонников террористов
КРАСНОЯРСК, 7 дек — РИА Новости. Оперативники ФСБ в Красноярском крае задержали сторонников террористической организации, один из которых пытался улететь за границу для участия в вооруженных столкновениях, информирует пресс-служба регионального главка ФСБ.
2020-12-07T10:54
true
PT1M13S

В Красноярском крае ФСБ задержала сторонников террористов

10:54 07.12.2020 (обновлено: 13:16 07.12.2020)
 
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 дек — РИА Новости. Оперативники ФСБ в Красноярском крае задержали сторонников террористической организации, один из которых пытался улететь за границу для участия в вооруженных столкновениях, информирует пресс-служба регионального главка ФСБ.

"УФСБ России по Красноярскому краю пресечена деятельность сторонников террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, в состав которой входили граждане одной из среднеазиатских стран. <…> Проникнувшись идеями радикального ислама, один из участников группировки намеревался убыть заграницу для участия в вооруженных столкновениях на стороне боевиков. В ходе оперативно-разыскных мероприятий он был задержан сотрудниками УФСБ в международном аэропорту Красноярска имени Д. А. Хворостовcкого при регистрации на рейс, а остальные члены организации — по месту их проживания", — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что фигуранты стремились расширить состав участников террористической организации. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и о содействии террористической деятельности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Красноярский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37СК расследовал почти 16 тысяч дел о коррупции в 2020 году
09:34Аграриям девяти регионов выделили компенсации за ущерб от природных ЧС
09:28Роспотребнадзор рассказал о самочувствии привитых "ЭпиВакКороной"
09:25В Турции выдали ордер на задержание 304 военных за связи с Гюленом
09:19WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
09:18Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
Лента новостейМолния