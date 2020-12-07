В Красноярском крае ФСБ задержала сторонников террористов
10:54 07.12.2020 (обновлено: 13:16 07.12.2020)
КРАСНОЯРСК, 7 дек — РИА Новости. Оперативники ФСБ в Красноярском крае задержали сторонников террористической организации, один из которых пытался улететь за границу для участия в вооруженных столкновениях, информирует пресс-служба регионального главка ФСБ.
"УФСБ России по Красноярскому краю пресечена деятельность сторонников террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, в состав которой входили граждане одной из среднеазиатских стран. <…> Проникнувшись идеями радикального ислама, один из участников группировки намеревался убыть заграницу для участия в вооруженных столкновениях на стороне боевиков. В ходе оперативно-разыскных мероприятий он был задержан сотрудниками УФСБ в международном аэропорту Красноярска имени Д. А. Хворостовcкого при регистрации на рейс, а остальные члены организации — по месту их проживания", — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что фигуранты стремились расширить состав участников террористической организации. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и о содействии террористической деятельности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.