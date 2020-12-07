https://ria.ru/20201207/zaderzhanie-1587976073.html

В Красноярском крае ФСБ задержала сторонников террористов

В Красноярском крае ФСБ задержала сторонников террористов

Оперативники ФСБ в Красноярском крае задержали сторонников террористической организации, один из которых пытался улететь за границу для участия в вооруженных... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:54

2020-12-07T10:54

2020-12-07T13:16

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 7 дек — РИА Новости. Оперативники ФСБ в Красноярском крае задержали сторонников террористической организации, один из которых пытался улететь за границу для участия в вооруженных столкновениях, информирует пресс-служба регионального главка ФСБ.В ведомстве рассказали, что фигуранты стремились расширить состав участников террористической организации. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и о содействии террористической деятельности.*Террористическая организация, запрещенная в России.

красноярский край

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2020

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Кадры задержания предполагаемых террористов в Красноярске В Красноярске поймали сторонника запрещенной в России террористической группировки "Катиба Таухид валь-Джихад", он пытался вылететь из города. Мужчина собирался воевать за боевиков за границей. Его единомышленников задержали по домам, сообщает ФСБ. 2020-12-07T10:54 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, происшествия