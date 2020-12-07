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RT в честь 15-летия запустил коллаборацию со студией Лебедева
RT в честь 15-летия запустил коллаборацию со студией Лебедева
Телеканал RT отмечает свой юбилей 10 декабря и в честь этого запустил коллаборацию со студией дизайнера Артемия Лебедева. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:54
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Телеканал RT отмечает свой юбилей 10 декабря и в честь этого запустил коллаборацию со студией дизайнера Артемия Лебедева. "Вот уже 15 лет он (телеканал RT) снижает давление западных информагентств на умы зрителей и предлагает альтернативную точку зрения на различные события", — говорится на сайте Студии Лебедева. Так команда дизайнеров определяет миссию телеканала для аудитории и предлагает идею спецпроекта в стиле журналисткой работы RT. К круглой дате RT также запустил продажу стилизованной продукции. Например, можно купить футболку "Камуфляж", на которой изображена мозаика из российских и международных голосов на информационном поле. Ее актуальность создатели связывают с информационной войной. А идея подушки с двусторонними пайетками отражает умение сотрудников RT показать ситуацию с разных точек зрения.RT — российский международный информационный телеканал — впервые вышел в эфир 10 декабря 2005 года. Сегодня RT включает в себя восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY. Из Москвы круглосуточно вещают новостные телеканалы RT на английском, арабском, испанском языках и документальный канал RTД на русском и английском. Телеканалы RT America и RT UK выходят в эфир из собственных студий в Вашингтоне и Лондоне, RT France вещает из Парижа. RT первым в мире из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube, опередив BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews, FOX News. Каждую неделю 100 млн человек смотрят телеканал RT в 47 странах мира (исследование международной компании IPSOS).
https://ria.ru/20191212/1562335516.html
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артемий лебедев, москва, вашингтон (город), париж

RT в честь 15-летия запустил коллаборацию со студией Лебедева

11:54 07.12.2020 (обновлено: 11:55 07.12.2020)
 
RT в честь 15-летия запустила коллаборацию со студией Лебедева
RT в честь 15-летия запустила коллаборацию со студией Лебедева - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Читать ria.ru в
Телеканал RT отмечает свой юбилей 10 декабря и в честь этого запустил коллаборацию со студией дизайнера Артемия Лебедева.
"Вот уже 15 лет он (телеканал RT) снижает давление западных информагентств на умы зрителей и предлагает альтернативную точку зрения на различные события", — говорится на сайте Студии Лебедева. Так команда дизайнеров определяет миссию телеканала для аудитории и предлагает идею спецпроекта в стиле журналисткой работы RT.
К круглой дате RT также запустил продажу стилизованной продукции. Например, можно купить футболку "Камуфляж", на которой изображена мозаика из российских и международных голосов на информационном поле. Ее актуальность создатели связывают с информационной войной. А идея подушки с двусторонними пайетками отражает умение сотрудников RT показать ситуацию с разных точек зрения.
RT — российский международный информационный телеканал — впервые вышел в эфир 10 декабря 2005 года. Сегодня RT включает в себя восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY.
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