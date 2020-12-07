https://ria.ru/20201207/yasli-1587998886.html
Кузнецова поддержала идею сенатора создать ясли-сады при университетах
Кузнецова поддержала идею сенатора создать ясли-сады при университетах
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает абсолютно верным предложение председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:41
2020-12-07T12:41
2020-12-07T12:41
анна кузнецова
лилия гумерова
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает абсолютно верным предложение председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой организовать ясли-сады при высших учебных заведениях.Ранее телеканал RT сообщил, что председатель Гумерова предложила создавать ясли-сады при высших учебных заведениях, услугами которых могли бы пользоваться студенты."Сегодня в Совете Федерации предложили отличную инициативу поддержать ясли и детские сады при университетах. Считаю данное направление работы абсолютно верным! Детские сады и ясли при университетах нужны", - написала Кузнецова в Instagram.По ее словам, в настоящее время уже существуют "отличные практики, востребованные, яркие, но которые существуют фрагментарно и не всегда охвачены господдержкой". "Я посещала подобные учреждения. Считаю, их важно осмыслить и, в случае одобрения, достроить недостающие нормы закона, совершенствовать регламенты и усилить господдержку в данном направлении, в том числе, возможно, за счет нацпроекта "Демография"", - отметила она.
https://ria.ru/20201105/yasli-1583168786.html
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анна кузнецова, лилия гумерова, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова
считает абсолютно верным предложение председателя комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой
организовать ясли-сады при высших учебных заведениях.
Ранее телеканал RT сообщил, что председатель Гумерова предложила создавать ясли-сады при высших учебных заведениях, услугами которых могли бы пользоваться студенты.
"Сегодня в Совете Федерации предложили отличную инициативу поддержать ясли и детские сады при университетах. Считаю данное направление работы абсолютно верным! Детские сады и ясли при университетах нужны", - написала Кузнецова в Instagram
.
По ее словам, в настоящее время уже существуют "отличные практики, востребованные, яркие, но которые существуют фрагментарно и не всегда охвачены господдержкой". "Я посещала подобные учреждения. Считаю, их важно осмыслить и, в случае одобрения, достроить недостающие нормы закона, совершенствовать регламенты и усилить господдержку в данном направлении, в том числе, возможно, за счет нацпроекта "Демография"", - отметила она.