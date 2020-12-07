Пропрезидентский блок набирает 67,6% голосов на выборах в Венесуэле
09:06 07.12.2020 (обновлено: 09:31 07.12.2020)
МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Большой патриотический полюс Симона Боливара - альянс социалистических партий Венесуэлы, включающий правящую Единую социалистическую партию, по предварительным результатам, лидирует на выборах в Национальную ассамблею, сообщила Национальная избирательная комиссия.
Согласно опубликованным в Twitter данным, движение Gran polo patriotico набирает 67,6% голосов, второе место с результатом 17,95% - у коалиции Демократический альянс.
Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.