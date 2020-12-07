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Избирком Венесуэлы продлил время голосования на парламентских выборах
Избирком Венесуэлы продлил время голосования на парламентских выборах
Голосование на избирательных участках Венесуэлы в рамках парламентских выборов будет продлено, сообщил Национальный избирательный совет. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T01:47
2020-12-07T01:47
2020-12-07T01:47
хуан гуаидо
николас мадуро
венесуэла
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек - РИА Новости. Голосование на избирательных участках Венесуэлы в рамках парламентских выборов будет продлено, сообщил Национальный избирательный совет.Таким образом, люди смогут воспользоваться своим правом отдать голос за того или иного парламентария на час дольше.Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - проходят в воскресенье, в них участвуют 107 политических партий и объединений. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. При этом президент страны Николас Мадуро уже заявил, что готов покинуть свой пост, если оппозиция одержит победу.
https://ria.ru/20201207/vybory-1587943027.html
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хуан гуаидо, николас мадуро, венесуэла, в мире