https://ria.ru/20201207/vybory-1587943295.html

Избирком Венесуэлы продлил время голосования на парламентских выборах

Избирком Венесуэлы продлил время голосования на парламентских выборах

Голосование на избирательных участках Венесуэлы в рамках парламентских выборов будет продлено, сообщил Национальный избирательный совет. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T01:47

2020-12-07T01:47

2020-12-07T01:47

хуан гуаидо

николас мадуро

венесуэла

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587916657_0:115:3070:1842_1400x0_80_0_0_dc6ef42689814f3565a6eb83f6d154ba.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек - РИА Новости. Голосование на избирательных участках Венесуэлы в рамках парламентских выборов будет продлено, сообщил Национальный избирательный совет.Таким образом, люди смогут воспользоваться своим правом отдать голос за того или иного парламентария на час дольше.Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - проходят в воскресенье, в них участвуют 107 политических партий и объединений. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. При этом президент страны Николас Мадуро уже заявил, что готов покинуть свой пост, если оппозиция одержит победу.

https://ria.ru/20201207/vybory-1587943027.html

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хуан гуаидо, николас мадуро, венесуэла, в мире