https://ria.ru/20201207/vlasov-1588102163.html

Эксперты назвали героизацию генерала Власова наследием "холодной войны"

Эксперты назвали героизацию генерала Власова наследием "холодной войны"

Героический образ советского генерала Андрея Власова, который зачастую до сих пор рисуется на Западе, объясняется наследием "холодной войны", когда личность... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T20:30

2020-12-07T20:30

2020-12-07T20:30

чехословакия

федеральное архивное агентство (росархив)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

университет джорджа вашингтона

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587531279_0:79:556:392_1920x0_80_0_0_df63e2b78f89b5e3c21bc30d05a26a42.jpg

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Героический образ советского генерала Андрея Власова, который зачастую до сих пор рисуется на Западе, объясняется наследием "холодной войны", когда личность этого предателя использовалась для борьбы с СССР, считают американские эксперты.В понедельник в режиме видеоконференции на площадке в США прошла презентация сборника архивных документов о предательстве генерала Власова и о "власовцах", ранее изданного в России, а сейчас вышедшего на английском языке. Издание "Дело Власова: история предательства" (The Vlasov Case: History of a Betrayal. Volume 1: 1942–1945) подготовлено Росархивом и Российским государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ). Тем вводится в международный научный оборот беспрецедентно обширный комплекс документальных источников по теме коллаборационизма времен Второй мировой войны. Организаторами виртуальной презентации стали американские Институт европейских, российских и евразийских исследований (IERES) и Школа международных отношений Эллиота Университета Джорджа Вашингтона.Историк, специалист по проблеме коллаборационизма времен Второй мировой войны Бенджамин Тромли, выступая в ходе презентации, указал, что на Западе в отношении Власова продолжает доминировать героический нарратив. По его мнению, западный подход к теме Власова является наследием "холодной войны". "Для некоторых американских военных Власов стал уроком в том, как вести политическую войну против Советского Союза", - пояснил Тромли. При этом в России Власов, как и ранее в СССР, воспринимается как "беспринципный предатель", отметил Тромли.А профессор Джорджтаунского университета Майкл Дэвид-Фокс отметил важность использования Власова гитлеровцами для организации в 1942-1943 годах пропаганды среди других предателей из числа советских военных, перешедших на сторону Третьего рейха.Выступивший с российской стороны научный руководитель РГАСПИ Андрей Сорокин рассказал, что архивные документы, представленные в сборнике, однозначно указывают на то, что Власов и его сторонники были предателями, изменившими воинской присяге, а вовсе не являлись борцами с большевизмом, как это представлялось на Западе.В свою очередь научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов напомнил о мифах в его отношении, появившихся в начале 1990-х годов в России. Так, один из бывших лидеров перестроечного движения в СССР, первый мэр Москвы Гавриил Попов в своей книге о Власове утверждал, что власовское движение стало идеологической базой перестройки в Советском Союзе. В качестве другого примера Кудряшов привел мнение генерала в отставке Виктора Филатова, который в своей книге представил Власова как советского разведчика, выполнявшего особое задание по внедрению в ряды гитлеровцев, чтобы мешать вермахту воевать против советских войск."Власов и ему похожие люди были частью общего феномена, называемого коллабрационизмом", - подчеркнул Кудряшов. По его словам, Власов а своих поступках был очень схож с предателями из других стран, также пошедших на сотрудничество с гитлеровцами в годы Второй мировой войны.Сборник документов "Генерал Власов: история предательства" вышел в России в 2015 году. В нем представлены документы из федеральных и ведомственных архивов РФ и других стран, в том числе Германии и США, документы из следственного дела Власова и его сообщников (протоколы допросов, стенограммы очных ставок, выписки из протоколов допросов), находящегося на хранении в Центральном архиве ФСБ России, итоговые документы следствия по делу Власова и его сообщников, а также воспоминания современников Власова, содержащие различные мнения о его личности и "власовском движении".Власов считался одним из самых способных советских военачальников начального периода Великой Отечественной войны. Войска 20-й армии Западного фронта, которой он командовал, отличились в битве за Москву. В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта. Летом 1942 года 2-я ударная армия оказалась в окружении, Власов был взят в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.Находясь под опекой гитлеровцев, Власов возглавил так называемый Комитет освобождения народов России (КОНР) и командовал его вооруженными силами – "Русской освободительной армией" (РОА). 12 мая 1945 года Власов был арестован советской военной контрразведкой СМЕРШ на территории Чехословакии. 1 августа 1946 года Власова и его главных пособников повесили в Москве по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.В России слово "власовец" стало синонимом военного преступника, сознательно сдавшегося врагу и в дальнейшем действовавшего в рядах противника против своего Отечества.

https://ria.ru/20201207/vlasov-1587712365.html

https://ria.ru/20200512/1571296235.html

https://ria.ru/20201205/vlasov-1587784714.html

чехословакия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехословакия, федеральное архивное агентство (росархив), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), университет джорджа вашингтона, сша, в мире