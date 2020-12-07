https://ria.ru/20201207/vinnik-1587630449.html

Дело россиянина Александра Винника во Франции

Дело россиянина Александра Винника во Франции

25 июля 2017 года в гостинице на полуострове Халкидики на севере Греции по просьбе США был арестован российский специалист по информационным технологиям... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T01:04

2020-12-07T01:04

2020-12-07T01:05

в мире

александр винник

справки

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25 июля 2017 года в гостинице на полуострове Халкидики на севере Греции по просьбе США был арестован российский специалист по информационным технологиям Александр Винник. Власти США обвинили его в том, что он с 2011 года руководил преступной организацией, которая владеет и управляет одним из главных сайтов в сфере киберпреступлений в мире — биткоин-биржей BTC-e. Среди обвинений, в частности, легализация доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют. По оценкам американских следователей, с момента создания биржи Винник отмыл не менее 4 миллиардов долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, свою вину он не признал. 4 октября 2017 года суд города Салоники удовлетворил запрос США о выдаче россиянина, однако адвокаты Винника подали апелляцию. 13 декабря Верховный суд Греции — Ареопаг — оставил в силе это решение. Выдачи Винника также требовала Россия. Генпрокуратура России в августе направила соответствующий запрос Греции. Ведомство обвинило Винника в мошенничестве на сумму 667 тысяч рублей. 11 октября греческий суд одобрил экстрадицию Винника в Россию.Суд в Салониках принял два взаимоисключающих решения. Дело было передано в Верховный суд.Александр Винник просил не выдавать его в США или расследовать его дело в греческом суде, если Верховный суд сочтет американское обвинение обоснованным. Однако 13 декабря Верховный суд Греции оставил решение об экстрадиции в США в силе. В конце декабря 2017 года Генеральная прокуратура РФ выслала повторный запрос о выдаче Александра Винника. В запросе Генпрокуратуры говорилось, что Винника обвиняют в преступлениях, предусмотренных частью шестой статьи 159 ("Мошенничество в сфере компьютерной информации") и статьей 159 ("Мошенничество"). Сам россиянин согласился с обвинением лишь частично.30 июля 2018 года суд в Салониках вынес положительное решение по второму запросу Генпрокуратуры РФ. 4 сентября Верховный суд Греции подтвердил это решение. Винник также был согласен с экстрадицией в Россию. В июне 2018 года запрос о выдаче Винника направила греческим властям Франция. Россиянина обвинили в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки.Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции. Французы утверждают, что Винник связан с распространением программы-вымогателя Locky, которая при попадании в компьютер шифрует пользовательские данные и требует выкуп в криптовалюте. 13 июля суд первой инстанции в Салониках постановил удовлетворить запрос Франции об экстрадиции россиянина Винника по европейскому ордеру. Адвокаты Винника подали апелляцию на решение суда первой инстанции о выдаче россиянина во Францию, однако Верховный суд Греции ее отклонил. В конце ноября 2018 года Винник начал голодовку, протестуя против судебного произвола и постоянного нарушения его прав, требуя выдать его в Россию. Винник заявил, что является политическим заключенным и заложником греческих властей, использующих его для решения своих задач. 21 декабря Винника срочно госпитализировали в тюремную больницу. Причиной стало то, что в результате голодовки он потерял 17 килограммов и врачи выявили у него серьезное заболевание. 21 февраля 2019 года Винник временно прекратил голодовку, 28 февраля его перевели в специализированную больницу. 30 января 2019 года адвокаты подали греческим властям требование немедленно освободить россиянина, который в нарушение конституции Греции и греческих законов содержался в заключении более максимально возможного срока. Статья 6 конституции Греции гласит, что человека нельзя держать в предварительном заключении более года, а "в совершенно исключительных случаях" максимальный срок может быть продлен на шесть месяцев решением соответствующего суда. 11 апреля Суд первой инстанции в Греции отказался освободить Винника из-под стражи. Россиянин заявил, что продолжит голодовку против нарушения его прав в Греции и несправедливого суда. В июле 2019 года США потребовали от россиянина компенсации в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов. Иск был подан против Винника лично и против онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, он представляет. Согласно требованиям США, обвиняемый должен возместить 12 миллионов долларов, а онлайн-биржа — 88 миллионов.В ноябре 2019 года Москва передала Афинам дополнительные аргументы для того, чтобы россиянин был экстрадирован в Россию. 20 декабря 2019 года министр юстиции Греции подписал решение об экстрадиции Винника во Францию. По словам адвоката россиянина, это была последняя стадия рассмотрения экстрадиционных процессов. Адвокат Винника отмечал, что Франция добивается выдачи Винника с целью передачи его в США. Адвокаты заявили о грубейших нарушениях прав Винника и связывали это с тем, что он является гражданином РФ.Россиянин снова объявил голодовку. 23 декабря Высший административный суд Греции— Государственный совет — временно приостановил исполнение решения министра юстиции о выдаче Винника. 23 января 2020 года Александра Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Вскоре стало известно, что Винник находится в больнице Hotel Dieu в Париже. 24 января Греция официально уведомила посольство России в Афинах об экстрадиции Винника во Францию. 28 января в парижском суде начались закрытые слушания по делу Винника. Они длились около трех часов, все это время россиянин находился в стеклянном "аквариуме", завернутый в термосберегающее покрывало поверх куртки и толстовки. Адвокаты неоднократно заявляли о плохом самочувствии их клиента, слушания несколько раз прерывались. Судья не стал менять меру пресечения и оставил Александра Винника под стражей. Россиянин снова заявил о своей невиновности и обвинил французские власти в бесчеловечном отношении, нарушении его прав, запрете на общение с адвокатами и семьей. 17 февраля посольство РФ передало в МИД Франции запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции Винника в Россию. В мае суд в Париже отклонил жалобу защиты россиянина Винника на отказ освободить его из-под стражи. В июне стало известно, что полиция Новой Зеландии в рамках международного расследования дела заморозила около 140 миллионов новозеландских долларов (около 90 миллионов долларов) компании Canton Business Corporation и ее владельца Александра Винника. Отмечается, что это самая крупная заморозка активов в истории полиции Новой Зеландии.22 июля прокуратура Парижа потребовала передать дела россиянина в суд и продлить его содержание под стражей до вынесения приговора. 19 октября суд начал рассмотрение дела Винника по существу. В ходе слушаний россиянин отверг все выдвинутые против него обвинения в вымогательстве и отмывании средств через платформу BTC-e. Он также отметил, что был лишь оператором на криптовалютной бирже BTC-e. Он также заявил, что не имеет никакого отношения к вредоносной программе Locky, которая нанесла ущерб 200 частным лицам и компаниям.Винник сообщил суду, что у него нет профессионального образования, он самоучка, но у него "есть знания в компьютерной сфере". Он отрицательно ответил на вопрос судьи о том, может ли он создать компьютерную программу. Французский адвокат Винника Фредерик Бело заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу. 23 октября состоялся последний день судебных слушаний, с утра выступили адвокаты ряда французских компаний, пострадавших в результате распространения вредоносной программы Locky. Затем последовала речь прокурора Жоанны Брусс, которая назвала Винника "мозгом" вредоносной программы Locky и платформы BTC-е, "очень способным и умным пиратом". Она потребовала в отношении Винника наказания в виде 10 лет тюремного заключения и штрафа в размере 750 тысяч евро.Защита настаивала на невиновности россиянина. Один из его адвокатов Фредерик Бело подчеркнул, что нет доказательств причастности Винника к вирусу Locky и к преступной схеме, которую описывает прокуратура. Он назвал наказание, которое затребовала прокурор, "негуманным и невосполнимым", также указав на то, что Винник, находящийся в заключении более трех лет, не имеет возможности видеться с больной женой и детьми.Суд Парижа, как ожидается, вынесет решение по делу Винника 7 декабря 2020 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, александр винник, справки