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Собянин оценил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Москве
Собянин оценил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Москве
Вся система здравоохранения Москвы готова к масштабной вакцинации, заявил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:21
2020-12-07T14:21
2020-12-07T14:29
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вся система здравоохранения Москвы готова к масштабной вакцинации, заявил мэр города Сергей Собянин.На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом Собянин отметил, что в столице началась "обкатка системы масштабной вакцинации граждан"."Мы проверили всю систему: работу складов, доставки по хладоцепи до прививочных пунктов, хранение вакцины в прививочных пунктах, технологию разморозки, прививки... Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество