https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1588021206.html

Собянин оценил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Москве

Собянин оценил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Москве

Вся система здравоохранения Москвы готова к масштабной вакцинации, заявил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:21

2020-12-07T14:21

2020-12-07T14:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

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общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вся система здравоохранения Москвы готова к масштабной вакцинации, заявил мэр города Сергей Собянин.На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом Собянин отметил, что в столице началась "обкатка системы масштабной вакцинации граждан"."Мы проверили всю систему: работу складов, доставки по хладоцепи до прививочных пунктов, хранение вакцины в прививочных пунктах, технологию разморозки, прививки... Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1587991565.html

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