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В Москве около двух тысяч человек привились от COVID-19 за выходные
В Москве около двух тысяч человек привились от COVID-19 за выходные
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за выходные в Москве привились от коронавируса около 2 тысяч человек. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:19
2020-12-07T14:19
2020-12-07T14:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за выходные в Москве привились от коронавируса около 2 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество