https://ria.ru/20201207/vaktsina-1588022048.html
Мишустин поручил утвердить правила доставки вакцины от COVID-19 в регионы
Мишустин поручил утвердить правила доставки вакцины от COVID-19 в регионы
Правила доставки вакцины от коронавируса в регионы будут утверждены во вторник, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:23
2020-12-07T14:23
2020-12-07T14:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правила доставки вакцины от коронавируса в регионы будут утверждены во вторник, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Президент поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса медицинских работников и учителей уже на этой неделе во всех субъектах Российской Федерации. К завтрашнему дню по моему поручению будут утверждены правила доставки препаратов в регионы", - сказал он. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество