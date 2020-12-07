https://ria.ru/20201207/vaktsina-1588022048.html

Мишустин поручил утвердить правила доставки вакцины от COVID-19 в регионы

Мишустин поручил утвердить правила доставки вакцины от COVID-19 в регионы

Правила доставки вакцины от коронавируса в регионы будут утверждены во вторник, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:23

2020-12-07T14:23

2020-12-07T14:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правила доставки вакцины от коронавируса в регионы будут утверждены во вторник, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Президент поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса медицинских работников и учителей уже на этой неделе во всех субъектах Российской Федерации. К завтрашнему дню по моему поручению будут утверждены правила доставки препаратов в регионы", - сказал он. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество