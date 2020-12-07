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https://ria.ru/20201207/vaktsina-1588020268.html
В Венгрии пять тысяч человек примут участие в испытаниях "Спутник V"
В Венгрии пять тысяч человек примут участие в испытаниях "Спутник V"
От трех до пяти тысяч человек могут принять участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса Спутник V в Венгрии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:16
2020-12-07T14:25
петер сийярто
денис мантуров
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
воз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. От трех до пяти тысяч человек могут принять участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса Спутник V в Венгрии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра социальных ресурсов страны Миклоша Кашлера.Ранее стало известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V" против коронавируса.Министр в своем заявлении отметил, что венгерские медики получили детальную информацию о российской вакцине, а также удостоверились, что Sputnik V производится с учетом "новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ".Делегация Венгрии на прошлой неделе посетила Московскую лабораторию по контролю качества лекарственных средств ФГБУ "Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения" Росздравнадзора, которая проводит посерийный контроль иммунобиологических препаратов перед их вводом в гражданский оборот, уточняется в сообщении. Венгерская делегация встретилась в Москве с руководителем группы разработчиков вакцины "Спутник V", который ответил на вопросы венгерских коллег о разработке и исследованиях препарата.В ноябре Минпромторг РФ по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто заявил, что Россия обсуждает производство в Венгрии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в этой стране готовится производственная площадка.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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петер сийярто, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), воз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, венгрия, в мире

В Венгрии пять тысяч человек примут участие в испытаниях "Спутник V"

14:16 07.12.2020 (обновлено: 14:25 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. От трех до пяти тысяч человек могут принять участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса Спутник V в Венгрии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра социальных ресурсов страны Миклоша Кашлера.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V" против коронавируса.
Министр в своем заявлении отметил, что венгерские медики получили детальную информацию о российской вакцине, а также удостоверились, что Sputnik V производится с учетом "новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ".
Делегация Венгрии на прошлой неделе посетила Московскую лабораторию по контролю качества лекарственных средств ФГБУ "Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения" Росздравнадзора, которая проводит посерийный контроль иммунобиологических препаратов перед их вводом в гражданский оборот, уточняется в сообщении. Венгерская делегация встретилась в Москве с руководителем группы разработчиков вакцины "Спутник V", который ответил на вопросы венгерских коллег о разработке и исследованиях препарата.
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В ноябре Минпромторг РФ по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто заявил, что Россия обсуждает производство в Венгрии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в этой стране готовится производственная площадка.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
 
Распространение нового коронавирусаПетер СийяртоДенис МантуровФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ВОЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВенгрияВ мире
 
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