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В Татарстане иностранцев осудят по обвинению в убийстве матери знакомой
В Татарстане иностранцев осудят по обвинению в убийстве матери знакомой
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении двух 23-летних иностранных граждан, которые обвиняются в убийстве пожилой матери знакомой... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:42
2020-12-07T19:42
россия
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении двух 23-летних иностранных граждан, которые обвиняются в убийстве пожилой матери знакомой из-за денег, сообщает надзорное ведомство.Следствие установило, что в конце апреля соучастники на автомобиле Daewoo Gentra подъехали к дому потерпевшей и попросили хозяйку пустить их в дом, чтобы набрать воды в пластиковые бутыли. Потерпевшая узнала их и согласилась. Один из обвиняемых, по версии следствия, зашел в ванную и отвлекал внимание пенсионерки, другой прошел в кухню и вооружился ножом. Затем мужчины напали на женщину и поочередно нанесли ей несколько ударов ножом в шею, грудь и живот, от которых потерпевшая скончалась на месте.Далее, как установило следствие, обвиняемые обнаружили в доме не менее 10 тысяч рублей, не менее 10 долларов и не менее 36,1 тысячи казахстанских тенге, после чего с места преступления скрылись.Молодым людям предъявлено обвинение по статьям "убийство" и "разбой". Только один из них частично признал свою вину. На время следствия обоих заключили под стражу.Уголовное дело по существу рассмотрит Верховный суд Татарстана.
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россия, республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане иностранцев осудят по обвинению в убийстве матери знакомой

19:42 07.12.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении двух 23-летних иностранных граждан, которые обвиняются в убийстве пожилой матери знакомой из-за денег, сообщает надзорное ведомство.

"По версии следствия, не позднее марта 2020 года один из фигурантов дела узнал от своей знакомой о том, что у ее престарелой матери имеется 1 миллион рублей от продажи недвижимости в Казахстане, и деньги она хранит в своей квартире в селе Пестрецы. Об этом он рассказал своему приятелю, после чего они решили ограбить пенсионерку", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в конце апреля соучастники на автомобиле Daewoo Gentra подъехали к дому потерпевшей и попросили хозяйку пустить их в дом, чтобы набрать воды в пластиковые бутыли. Потерпевшая узнала их и согласилась. Один из обвиняемых, по версии следствия, зашел в ванную и отвлекал внимание пенсионерки, другой прошел в кухню и вооружился ножом. Затем мужчины напали на женщину и поочередно нанесли ей несколько ударов ножом в шею, грудь и живот, от которых потерпевшая скончалась на месте.
Далее, как установило следствие, обвиняемые обнаружили в доме не менее 10 тысяч рублей, не менее 10 долларов и не менее 36,1 тысячи казахстанских тенге, после чего с места преступления скрылись.
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Молодым людям предъявлено обвинение по статьям "убийство" и "разбой". Только один из них частично признал свою вину. На время следствия обоих заключили под стражу.
Уголовное дело по существу рассмотрит Верховный суд Татарстана.
 
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