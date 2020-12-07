https://ria.ru/20201207/ubiystvo-1588093951.html

В Татарстане иностранцев осудят по обвинению в убийстве матери знакомой

В Татарстане иностранцев осудят по обвинению в убийстве матери знакомой

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении двух 23-летних иностранных граждан, которые обвиняются в убийстве пожилой матери знакомой... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:42

2020-12-07T19:42

2020-12-07T19:42

россия

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении двух 23-летних иностранных граждан, которые обвиняются в убийстве пожилой матери знакомой из-за денег, сообщает надзорное ведомство.Следствие установило, что в конце апреля соучастники на автомобиле Daewoo Gentra подъехали к дому потерпевшей и попросили хозяйку пустить их в дом, чтобы набрать воды в пластиковые бутыли. Потерпевшая узнала их и согласилась. Один из обвиняемых, по версии следствия, зашел в ванную и отвлекал внимание пенсионерки, другой прошел в кухню и вооружился ножом. Затем мужчины напали на женщину и поочередно нанесли ей несколько ударов ножом в шею, грудь и живот, от которых потерпевшая скончалась на месте.Далее, как установило следствие, обвиняемые обнаружили в доме не менее 10 тысяч рублей, не менее 10 долларов и не менее 36,1 тысячи казахстанских тенге, после чего с места преступления скрылись.Молодым людям предъявлено обвинение по статьям "убийство" и "разбой". Только один из них частично признал свою вину. На время следствия обоих заключили под стражу.Уголовное дело по существу рассмотрит Верховный суд Татарстана.

https://ria.ru/20201201/ubiystvo-1587219690.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика татарстан (татарстан), происшествия