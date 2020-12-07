https://ria.ru/20201207/tikhanovskaya-1588001354.html

Штаб Тихановской рассказал про неофициальные контакты с Москвой

Штаб Тихановской рассказал про неофициальные контакты с Москвой

Старший политический советник лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Александр Добровольский сообщил, что у... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:53

2020-12-07T12:53

2020-12-07T12:53

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

сергей лавров

белоруссия

в мире

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МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Старший политический советник лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Александр Добровольский сообщил, что у штаба политика были неофициальные контакты с людьми, которые могут повлиять на решения в России, но не на самом высоком уровне, и они не принесли значимых результатов.Касаясь возможных контактов с официальным Минском, он заявил, что "были попытки контактов, но поскольку все время подбирались туда (на госдолжности - ред.) люди лояльные и, возможно, в своей массе бесхребетные, то никто из них не готов взять на себя ответственность".Сама Тихановская также прокомментировала порталу упреки в недостаточности усилий по организации диалога с властью с привлечением РФ. "Мы стучим и нам не открывают. Половина меня упрекает, что я недостаточно работаю с Россией, половина — что я уже слишком настойчиво прошу их о каком-то диалоге", - сказала она.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет (КС) по транзиту власти. Они считают избранным лидером Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Все оппозиционные лидеры КС находятся под следствием, арестованы или выехали за границу. Тихановская, по инициативе которой создан совет, после выборов выехала в Литву в целях безопасности.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/nato-1587996417.html

https://ria.ru/20201207/zaderzhaniya-1587992313.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире