Штаб Тихановской рассказал про неофициальные контакты с Москвой
МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Старший политический советник лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Александр Добровольский сообщил, что у штаба политика были неофициальные контакты с людьми, которые могут повлиять на решения в России, но не на самом высоком уровне, и они не принесли значимых результатов.
"Неофициальные контакты, в принципе, были. Не с самым высоким уровнем. И мы предпринимали шаги, и другие люди предпринимали шаги. Это было на уровне экспертов и людей, которые могут повлиять на принятие решений, но никаких значимых результатов не было", - сказал Добровольский в интервью белорусскому новостному порталу tut.by, отвечая на вопрос о наличии контактов с Кремлем.
Касаясь возможных контактов с официальным Минском, он заявил, что "были попытки контактов, но поскольку все время подбирались туда (на госдолжности - ред.) люди лояльные и, возможно, в своей массе бесхребетные, то никто из них не готов взять на себя ответственность".
Сама Тихановская также прокомментировала порталу упреки в недостаточности усилий по организации диалога с властью с привлечением РФ. "Мы стучим и нам не открывают. Половина меня упрекает, что я недостаточно работаю с Россией, половина — что я уже слишком настойчиво прошу их о каком-то диалоге", - сказала она.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет (КС) по транзиту власти. Они считают избранным лидером Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Все оппозиционные лидеры КС находятся под следствием, арестованы или выехали за границу. Тихановская, по инициативе которой создан совет, после выборов выехала в Литву в целях безопасности.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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