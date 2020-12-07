Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201207/tikhanovskaya-1588001354.html
Штаб Тихановской рассказал про неофициальные контакты с Москвой
Штаб Тихановской рассказал про неофициальные контакты с Москвой
Старший политический советник лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Александр Добровольский сообщил, что у... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:53
2020-12-07T12:53
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
сергей лавров
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575801202_0:197:2732:1734_1920x0_80_0_0_bce0a784e775188250c04e2cd9e71d47.jpg
МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Старший политический советник лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Александр Добровольский сообщил, что у штаба политика были неофициальные контакты с людьми, которые могут повлиять на решения в России, но не на самом высоком уровне, и они не принесли значимых результатов.Касаясь возможных контактов с официальным Минском, он заявил, что "были попытки контактов, но поскольку все время подбирались туда (на госдолжности - ред.) люди лояльные и, возможно, в своей массе бесхребетные, то никто из них не готов взять на себя ответственность".Сама Тихановская также прокомментировала порталу упреки в недостаточности усилий по организации диалога с властью с привлечением РФ. "Мы стучим и нам не открывают. Половина меня упрекает, что я недостаточно работаю с Россией, половина — что я уже слишком настойчиво прошу их о каком-то диалоге", - сказала она.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет (КС) по транзиту власти. Они считают избранным лидером Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Все оппозиционные лидеры КС находятся под следствием, арестованы или выехали за границу. Тихановская, по инициативе которой создан совет, после выборов выехала в Литву в целях безопасности.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/nato-1587996417.html
https://ria.ru/20201207/zaderzhaniya-1587992313.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575801202_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f3b1d46cdb15ed028749a9ec05ce72c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире

Штаб Тихановской рассказал про неофициальные контакты с Москвой

12:53 07.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДружининЗвезда на шпиле Спасской башни Московского Кремля
Звезда на шпиле Спасской башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Старший политический советник лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Александр Добровольский сообщил, что у штаба политика были неофициальные контакты с людьми, которые могут повлиять на решения в России, но не на самом высоком уровне, и они не принесли значимых результатов.
"Неофициальные контакты, в принципе, были. Не с самым высоким уровнем. И мы предпринимали шаги, и другие люди предпринимали шаги. Это было на уровне экспертов и людей, которые могут повлиять на принятие решений, но никаких значимых результатов не было", - сказал Добровольский в интервью белорусскому новостному порталу tut.by, отвечая на вопрос о наличии контактов с Кремлем.
Касаясь возможных контактов с официальным Минском, он заявил, что "были попытки контактов, но поскольку все время подбирались туда (на госдолжности - ред.) люди лояльные и, возможно, в своей массе бесхребетные, то никто из них не готов взять на себя ответственность".
Сама Тихановская также прокомментировала порталу упреки в недостаточности усилий по организации диалога с властью с привлечением РФ. "Мы стучим и нам не открывают. Половина меня упрекает, что я недостаточно работаю с Россией, половина — что я уже слишком настойчиво прошу их о каком-то диалоге", - сказала она.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 12:31Сказано в эфире
"Тренд отменен". С чем связана активность НАТО у границ Белоруссии
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет (КС) по транзиту власти. Они считают избранным лидером Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Все оппозиционные лидеры КС находятся под следствием, арестованы или выехали за границу. Тихановская, по инициативе которой создан совет, после выборов выехала в Литву в целях безопасности.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участницу несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 12:12Протесты в Белоруссии
На акциях протеста в Белоруссии задержали 344 человека
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Роспотребнадзор рассказал о самочувствии привитых "ЭпиВакКороной"
09:25В Турции выдали ордер на задержание 304 военных за связи с Гюленом
09:19WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
09:18Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
Лента новостейМолния