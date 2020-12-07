https://ria.ru/20201207/spasateli-1587918065.html
Выжить в ледяной тундре: спасатели установили первый маяк помощи
Выжить в ледяной тундре: спасатели установили первый маяк помощи
Первый маяк помощи появился в тундре, где температура достигает -50 градусов. В Якутии, между поселками Черский и Колымский, теперь есть спасительный запас для... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T08:00
2020-12-07T08:00
2020-12-07T08:00
хорошие новости
республика саха (якутия)
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Первый маяк помощи появился в тундре, где температура достигает -50 градусов. В Якутии, между поселками Черский и Колымский, теперь есть спасительный запас для оленеводов, вахтовиков и охотников, которые оказываются в чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба МЧС.Маяк помощи – это металлическая 200-литровая бочка с герметичной крышкой. Внутри – запас дров, средства для розжига, аптечка (бинт, вата, антисептики), котелок с запасом продуктов (чай, сахар, консервы, галеты), компас, карта, на которой указаны направление и расстояние до ближайшего населенного пункта, инструкция по выживанию.На бочке установлен 5-метровый флагшток со светоотражающей лентой и сигнальным проблесковым огоньком на флаге МЧС России.Создателями и инициаторами этого средства стали спасатели МЧС России – начальник Черского поисково-спасательного подразделения Якутского филиала ДВРПСО МЧС России Иван Еременко и начальник Якутского арктического комплексного аварийно-спасательного центра – филиала ДВРПСО МЧС России Валерий Комаров.Бочку для первого маяка помощи Иван нашел сам. Это было непросто – с пищевыми влагоустойчивыми бочками на севере Якутии большая проблема. Привести ее в должный вид помогли друзья: покрасить, сварить флаг-флюгер, наполнить необходимым содержимым. Постарались все сделать так, чтобы издалека ее было видно и не смогли повредить дикие звери.Спасатели Черского ПСП МЧС России планируют установить такие маяки помощи и на других направлениях в якутской тундре.Эта разработка примет участие в ежегодном конкурсе МЧС России "Есть идея!".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), хорошие новости, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Первый маяк помощи появился в тундре, где температура достигает -50 градусов. В Якутии, между поселками Черский и Колымский, теперь есть спасительный запас для оленеводов, вахтовиков и охотников, которые оказываются в чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба МЧС.
Маяк помощи – это металлическая 200-литровая бочка с герметичной крышкой. Внутри – запас дров, средства для розжига, аптечка (бинт, вата, антисептики), котелок с запасом продуктов (чай, сахар, консервы, галеты), компас, карта, на которой указаны направление и расстояние до ближайшего населенного пункта, инструкция по выживанию.
На бочке установлен 5-метровый флагшток со светоотражающей лентой и сигнальным проблесковым огоньком на флаге МЧС России.
Создателями и инициаторами этого средства стали спасатели МЧС России – начальник Черского поисково-спасательного подразделения Якутского филиала ДВРПСО МЧС России Иван Еременко и начальник Якутского арктического комплексного аварийно-спасательного центра – филиала ДВРПСО МЧС России Валерий Комаров.
"Наша разработка предназначена для терпящих бедствие в тундровой, арктической зоне, где расстояния между населенными пунктами составляют до 400 километров, а дороги в основном отсутствуют. В зимнее время движение осуществляется по автозимникам на снегоходах, а они нередко выходят из строя. В условиях тундры, больших расстояний и заметенных пургой дорог, где отсутствует лес и связь, очень велик риск сбиться с пути и заблудиться в бескрайней снежной пустыне", – рассказал Иван Еременко.
Бочку для первого маяка помощи Иван нашел сам. Это было непросто – с пищевыми влагоустойчивыми бочками на севере Якутии большая проблема. Привести ее в должный вид помогли друзья: покрасить, сварить флаг-флюгер, наполнить необходимым содержимым. Постарались все сделать так, чтобы издалека ее было видно и не смогли повредить дикие звери.
Спасатели Черского ПСП МЧС России планируют установить такие маяки помощи и на других направлениях в якутской тундре.
Эта разработка примет участие в ежегодном конкурсе МЧС России "Есть идея!".