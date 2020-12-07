Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201207/spasateli-1587918065.html
Выжить в ледяной тундре: спасатели установили первый маяк помощи
Выжить в ледяной тундре: спасатели установили первый маяк помощи
Первый маяк помощи появился в тундре, где температура достигает -50 градусов. В Якутии, между поселками Черский и Колымский, теперь есть спасительный запас для... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T08:00
2020-12-07T08:00
хорошие новости
республика саха (якутия)
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587917249_0:194:972:741_1400x0_80_0_0_7d7bbec0f37b0322f6b08c0627fb1777.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Первый маяк помощи появился в тундре, где температура достигает -50 градусов. В Якутии, между поселками Черский и Колымский, теперь есть спасительный запас для оленеводов, вахтовиков и охотников, которые оказываются в чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба МЧС.Маяк помощи – это металлическая 200-литровая бочка с герметичной крышкой. Внутри – запас дров, средства для розжига, аптечка (бинт, вата, антисептики), котелок с запасом продуктов (чай, сахар, консервы, галеты), компас, карта, на которой указаны направление и расстояние до ближайшего населенного пункта, инструкция по выживанию.На бочке установлен 5-метровый флагшток со светоотражающей лентой и сигнальным проблесковым огоньком на флаге МЧС России.Создателями и инициаторами этого средства стали спасатели МЧС России – начальник Черского поисково-спасательного подразделения Якутского филиала ДВРПСО МЧС России Иван Еременко и начальник Якутского арктического комплексного аварийно-спасательного центра – филиала ДВРПСО МЧС России Валерий Комаров.Бочку для первого маяка помощи Иван нашел сам. Это было непросто – с пищевыми влагоустойчивыми бочками на севере Якутии большая проблема. Привести ее в должный вид помогли друзья: покрасить, сварить флаг-флюгер, наполнить необходимым содержимым. Постарались все сделать так, чтобы издалека ее было видно и не смогли повредить дикие звери.Спасатели Черского ПСП МЧС России планируют установить такие маяки помощи и на других направлениях в якутской тундре.Эта разработка примет участие в ежегодном конкурсе МЧС России "Есть идея!".
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587917249_0:12:973:741_1400x0_80_0_0_cc3362865bb37d53410be3d7107b9f2f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), хорошие новости, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Выжить в ледяной тундре: спасатели установили первый маяк помощи

08:00 07.12.2020
 
© МЧС РоссииСпасатели МЧС России устанавливают первый "Маяк помощи"
Спасатели МЧС России устанавливают первый Маяк помощи - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© МЧС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Первый маяк помощи появился в тундре, где температура достигает -50 градусов. В Якутии, между поселками Черский и Колымский, теперь есть спасительный запас для оленеводов, вахтовиков и охотников, которые оказываются в чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба МЧС.
Маяк помощи – это металлическая 200-литровая бочка с герметичной крышкой. Внутри – запас дров, средства для розжига, аптечка (бинт, вата, антисептики), котелок с запасом продуктов (чай, сахар, консервы, галеты), компас, карта, на которой указаны направление и расстояние до ближайшего населенного пункта, инструкция по выживанию.
На бочке установлен 5-метровый флагшток со светоотражающей лентой и сигнальным проблесковым огоньком на флаге МЧС России.
Создателями и инициаторами этого средства стали спасатели МЧС России – начальник Черского поисково-спасательного подразделения Якутского филиала ДВРПСО МЧС России Иван Еременко и начальник Якутского арктического комплексного аварийно-спасательного центра – филиала ДВРПСО МЧС России Валерий Комаров.

"Наша разработка предназначена для терпящих бедствие в тундровой, арктической зоне, где расстояния между населенными пунктами составляют до 400 километров, а дороги в основном отсутствуют. В зимнее время движение осуществляется по автозимникам на снегоходах, а они нередко выходят из строя. В условиях тундры, больших расстояний и заметенных пургой дорог, где отсутствует лес и связь, очень велик риск сбиться с пути и заблудиться в бескрайней снежной пустыне", – рассказал Иван Еременко.

Бочку для первого маяка помощи Иван нашел сам. Это было непросто – с пищевыми влагоустойчивыми бочками на севере Якутии большая проблема. Привести ее в должный вид помогли друзья: покрасить, сварить флаг-флюгер, наполнить необходимым содержимым. Постарались все сделать так, чтобы издалека ее было видно и не смогли повредить дикие звери.
Спасатели Черского ПСП МЧС России планируют установить такие маяки помощи и на других направлениях в якутской тундре.
Эта разработка примет участие в ежегодном конкурсе МЧС России "Есть идея!".
 
Хорошие новостиРеспублика Саха (Якутия)Хорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56В ЕАО предупредили о возможной вспышке COVID-19 в санатории "Кульдур"
08:49Глава МИД Китая призвал усилить диалог с США на всех уровнях
08:44Пенсионерка потеряла полтора миллиона рублей на "интернет-инвестициях"
08:34Apple бесплатно заменит дефектные экраны владельцам iPhone 11
08:31Иран готовится к увеличению добычи нефти в ожидании президентства Байдена
08:27Врачи в Красноярске вылечили от COVID-19 101-летнюю пациентку
08:17В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы
08:11Российский стартап назвал стоимость размещения рекламы на ночном небе
08:07В Индии более 350 человек попали в больницу из-за неизвестной болезни
08:03Москвичей в понедельник ожидает небольшая облачность и до минус шести
08:00Российские ученые усовершенствовали метод мониторинга морской воды
07:59Курильский мэр не знает случаев подачи жителями заявок на грин-карты США
07:31Новосибирская область приступает к вакцинации медиков от коронавируса
07:27На британском острове Уайт обнаружили новый таинственный монолит
07:18Netflix заказал сериал про убийцу шведского премьер-министра
07:16Пассажиры "Аэрофлота" несколько часов не могут вылететь из Нью-Йорка
07:10Касперский рассказал об особенностях нового "антихакерского" смартфона
07:05Российские компании все больше готовы тратить на благотворительность
06:50Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом
06:40Министр обороны Венесуэлы оценил прошедшие в стране выборы
Лента новостейМолния