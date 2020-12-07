https://ria.ru/20201207/spasateli-1587918065.html

Выжить в ледяной тундре: спасатели установили первый маяк помощи

Выжить в ледяной тундре: спасатели установили первый маяк помощи

Первый маяк помощи появился в тундре, где температура достигает -50 градусов. В Якутии, между поселками Черский и Колымский, теперь есть спасительный запас для... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T08:00

2020-12-07T08:00

2020-12-07T08:00

хорошие новости

республика саха (якутия)

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Первый маяк помощи появился в тундре, где температура достигает -50 градусов. В Якутии, между поселками Черский и Колымский, теперь есть спасительный запас для оленеводов, вахтовиков и охотников, которые оказываются в чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба МЧС.Маяк помощи – это металлическая 200-литровая бочка с герметичной крышкой. Внутри – запас дров, средства для розжига, аптечка (бинт, вата, антисептики), котелок с запасом продуктов (чай, сахар, консервы, галеты), компас, карта, на которой указаны направление и расстояние до ближайшего населенного пункта, инструкция по выживанию.На бочке установлен 5-метровый флагшток со светоотражающей лентой и сигнальным проблесковым огоньком на флаге МЧС России.Создателями и инициаторами этого средства стали спасатели МЧС России – начальник Черского поисково-спасательного подразделения Якутского филиала ДВРПСО МЧС России Иван Еременко и начальник Якутского арктического комплексного аварийно-спасательного центра – филиала ДВРПСО МЧС России Валерий Комаров.Бочку для первого маяка помощи Иван нашел сам. Это было непросто – с пищевыми влагоустойчивыми бочками на севере Якутии большая проблема. Привести ее в должный вид помогли друзья: покрасить, сварить флаг-флюгер, наполнить необходимым содержимым. Постарались все сделать так, чтобы издалека ее было видно и не смогли повредить дикие звери.Спасатели Черского ПСП МЧС России планируют установить такие маяки помощи и на других направлениях в якутской тундре.Эта разработка примет участие в ежегодном конкурсе МЧС России "Есть идея!".

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), хорошие новости, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)