Собянин заявил о достаточном количестве коек для больных COVID-19

"У нас около 5 тысяч коек, которые находятся в резерве для больных коронавирусом, это достаточный запас прочности для того, чтобы быть уверенным, что в ближайшие недели, месяцы мы обеспечим необходимую доступность всей медицинский помощи без каких-то существенных изменений плановой и экстренной помощи", - сказал Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.