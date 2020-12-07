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Собянин заявил о достаточном количестве коек для больных COVID-19
Собянин заявил о достаточном количестве коек для больных COVID-19
Коек для больных коронавирусом хватает, плановое лечение в ближайшие месяцы будет оказываться в обычном режиме, заявил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:25
2020-12-07T14:25
2020-12-07T14:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Коек для больных коронавирусом хватает, плановое лечение в ближайшие месяцы будет оказываться в обычном режиме, заявил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин