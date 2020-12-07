https://ria.ru/20201207/smi-1588054144.html

Онлайн-семинар о новых медиа в цифровой журналистике

Онлайн-семинар о новых медиа в цифровой журналистике

11 декабря в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-семинар на тему: "Новые медиа в цифровой журналистике".

2020-12-07T16:24

2020-12-07T16:24

2020-12-07T16:24

анонсы

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Задать вопросУчастник:- заместитель Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА.Способы передачи и привычки потребления информации меняются постоянно: они реагируют как на техническое развитие мира, так и на события, которые, казалось бы, не связаны с ними напрямую. В ходе мероприятия будут рассмотрены главные тренды из того и другого лагеря и дан ответ на вопрос о том, как меняются СМИ под воздействием новых технологий, и как главное событие этого года – пандемия, - повлияла на то, какими средствами мы воспринимаем мир.Модератор: заместитель директора Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Ирина КЕДРОВСКАЯ.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы