Онлайн-семинар о новых медиа в цифровой журналистике
11 декабря в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-семинар на тему: "Новые медиа в цифровой журналистике".
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Участник:
- заместитель Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА.
Способы передачи и привычки потребления информации меняются постоянно: они реагируют как на техническое развитие мира, так и на события, которые, казалось бы, не связаны с ними напрямую. В ходе мероприятия будут рассмотрены главные тренды из того и другого лагеря и дан ответ на вопрос о том, как меняются СМИ под воздействием новых технологий, и как главное событие этого года – пандемия, - повлияла на то, какими средствами мы воспринимаем мир.
Модератор: заместитель директора Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Ирина КЕДРОВСКАЯ.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участник:
- заместитель Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА.
Способы передачи и привычки потребления информации меняются постоянно: они реагируют как на техническое развитие мира, так и на события, которые, казалось бы, не связаны с ними напрямую. В ходе мероприятия будут рассмотрены главные тренды из того и другого лагеря и дан ответ на вопрос о том, как меняются СМИ под воздействием новых технологий, и как главное событие этого года – пандемия, - повлияла на то, какими средствами мы воспринимаем мир.
Модератор: заместитель директора Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Ирина КЕДРОВСКАЯ.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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