https://ria.ru/20201207/satirikon-1588020995.html

Презентация книги Д. Трубочкина "Константин Райкин и Театр "Сатирикон"

Презентация книги Д. Трубочкина "Константин Райкин и Театр "Сатирикон"

18 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги Дмитрия Трубочкина "Константин Райкин и Театр "Сатирикон", приуроченная к 70-летнему юбилею Константина Райкина и 110-летию со дня рождения Аркадия Райкина.

2020-12-07T14:20

2020-12-07T14:20

2020-12-07T14:20

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Задать вопросУчастники:- народный артист России, художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина Константин РАЙКИН;- доктор искусствоведения Дмитрий ТРУБОЧКИН.Это первая монография, посвященная истории "Сатирикона" в период работы под руководством Константина Райкина. Книга охватывает 20-летие истории нового "Сатирикона" - от "Служанок" Р. Виктюка (1988) до "Короля Лира" Ю. Бутусова (2006). Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы