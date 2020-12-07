Презентация книги Д. Трубочкина "Константин Райкин и Театр "Сатирикон"
18 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги Дмитрия Трубочкина "Константин Райкин и Театр "Сатирикон", приуроченная к 70-летнему юбилею Константина Райкина и 110-летию со дня рождения Аркадия Райкина.
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Участники:
- народный артист России, художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина Константин РАЙКИН;
- доктор искусствоведения Дмитрий ТРУБОЧКИН.
Это первая монография, посвященная истории "Сатирикона" в период работы под руководством Константина Райкина. Книга охватывает 20-летие истории нового "Сатирикона" - от "Служанок" Р. Виктюка (1988) до "Короля Лира" Ю. Бутусова (2006).
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- народный артист России, художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина Константин РАЙКИН;
- доктор искусствоведения Дмитрий ТРУБОЧКИН.
Это первая монография, посвященная истории "Сатирикона" в период работы под руководством Константина Райкина. Книга охватывает 20-летие истории нового "Сатирикона" - от "Служанок" Р. Виктюка (1988) до "Короля Лира" Ю. Бутусова (2006).
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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