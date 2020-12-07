https://ria.ru/20201207/rassledovanie-1588013319.html

Центральный аппарат СК контролирует расследование отравления в Астрахани

Центральный аппарат СК контролирует расследование отравления в Астрахани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование массового отравления в астраханском... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:50

2020-12-07T13:50

2020-12-07T13:50

массовое отравление в бассейне в астрахани

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

астрахань

астраханская область

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование массового отравления в астраханском бассейне, сообщается на сайте СК РФ.В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По последним данным, госпитализированы 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.Кроме того, Бастрыкин поручил руководству СУСК России по Астраханской области доложить о ходе расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20201207/otravlenie-1588009815.html

астрахань

астраханская область

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Следственные действия на месте массового отравления в бассейне Астрахани Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей и взрослых при посещении бассейна в спортивном комплексе по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, утром 7 декабря 2020 года во время проведения занятий в бассейне одного из спортивных комплексов, расположенного в Советском районе г. Астрахани, детям и взрослым стало плохо. В связи с ухудшением состояния здоровья пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь. По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду (в воздух), что повлекло ухудшение состояния здоровья астраханцев. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, сотрудники полиции и МЧС. Выполняется необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается. 2020-12-07T13:50 true PT0M39S

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массовое отравление в бассейне в астрахани, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, астрахань, астраханская область, происшествия