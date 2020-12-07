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Центральный аппарат СК контролирует расследование отравления в Астрахани
Центральный аппарат СК контролирует расследование отравления в Астрахани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование массового отравления в астраханском... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:50
2020-12-07T13:50
массовое отравление в бассейне в астрахани
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
астрахань
астраханская область
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование массового отравления в астраханском бассейне, сообщается на сайте СК РФ.В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По последним данным, госпитализированы 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.Кроме того, Бастрыкин поручил руководству СУСК России по Астраханской области доложить о ходе расследования уголовного дела.
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Следственные действия на месте массового отравления в бассейне Астрахани
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей и взрослых при посещении бассейна в спортивном комплексе по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, утром 7 декабря 2020 года во время проведения занятий в бассейне одного из спортивных комплексов, расположенного в Советском районе г. Астрахани, детям и взрослым стало плохо. В связи с ухудшением состояния здоровья пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь. По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду (в воздух), что повлекло ухудшение состояния здоровья астраханцев. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, сотрудники полиции и МЧС. Выполняется необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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массовое отравление в бассейне в астрахани, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, астрахань, астраханская область, происшествия

Центральный аппарат СК контролирует расследование отравления в Астрахани

13:50 07.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование массового отравления в астраханском бассейне, сообщается на сайте СК РФ.
В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По последним данным, госпитализированы 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
Кроме того, Бастрыкин поручил руководству СУСК России по Астраханской области доложить о ходе расследования уголовного дела.
Сотрудники МЧС у здания спортивного комплекса Динамо в Астрахани - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 13:28
Концентрация хлора в бассейне в Астрахани превысила норму в 25 раз
 
Массовое отравление в бассейне в АстраханиСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинАстраханьАстраханская областьПроисшествия
 
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