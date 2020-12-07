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В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар на рынке
В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар на рынке
Пожарные полностью потушили крупный пожар на рынке под Ростовом-на-Дону, где загорелся павильон с пиротехникой, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:57
2020-12-07T09:57
2020-12-07T10:00
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости. Пожарные полностью потушили крупный пожар на рынке под Ростовом-на-Дону, где загорелся павильон с пиротехникой, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.Павильон с пиротехникой на рынке "Классик" около Ростова-на-Дону загорелся около 6.30 мск воскресенья. Площадь пожара сначала составляла 1,5 тысячи квадратных метров, затем увеличилась до 4 тысяч "квадратов". Пожару был присвоен наивысший номер сложности. Днем огонь удалось локализовать, в 16.06 ликвидировать открытое горение.Огонь тушили почти 450 человек и более 130 единиц техники.
https://ria.ru/20201206/pirotekhnika-1587875661.html
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ростов-на-дону, происшествия