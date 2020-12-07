https://ria.ru/20201207/pozhar-1587964315.html

В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар на рынке

В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар на рынке

Пожарные полностью потушили крупный пожар на рынке под Ростовом-на-Дону, где загорелся павильон с пиротехникой, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T09:57

2020-12-07T09:57

2020-12-07T10:00

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости. Пожарные полностью потушили крупный пожар на рынке под Ростовом-на-Дону, где загорелся павильон с пиротехникой, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Ростовской области.Павильон с пиротехникой на рынке "Классик" около Ростова-на-Дону загорелся около 6.30 мск воскресенья. Площадь пожара сначала составляла 1,5 тысячи квадратных метров, затем увеличилась до 4 тысяч "квадратов". Пожару был присвоен наивысший номер сложности. Днем огонь удалось локализовать, в 16.06 ликвидировать открытое горение.Огонь тушили почти 450 человек и более 130 единиц техники.

https://ria.ru/20201206/pirotekhnika-1587875661.html

ростов-на-дону

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, происшествия