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В Чечне рассказали, как прошли похороны убийцы учителя во Франции
В Чечне рассказали, как прошли похороны убийцы учителя во Франции
Родственники Абдулаха Анзорова, обезглавившего школьного учителя во Франции, доставили его тело в Чечню и похоронили на сельском кладбище в Шалажи, рассказала... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:50
2020-12-07T20:32
убийство учителя во франции
хеда саратова
чеченская республика (чечня)
франция
париж
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 7 дек — РИА Новости. Родственники Абдулаха Анзорова, обезглавившего школьного учителя во Франции, доставили его тело в Чечню и похоронили на сельском кладбище в Шалажи, рассказала РИА Новости член Совета по правам человека при главе республики Хеда Саратова."Парня похоронили на сельском кладбище в Шалажи с соблюдением всех исламских канонов, связанных с похоронным обрядом. Присутствовали родственники, знакомые, как и положено на похоронах", — сказала она, не уточнив, когда именно прошли похороны.Правозащитница убеждена, что за преступлением, связанным с убийством учителя, стоят "определенные силы или какие-то спецслужбы".Как сообщали СМИ, убийцу учителя истории похоронили в Чечне "с почестями". Убийство произошло в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября. Его связывают с тем, что преподаватель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках, посвященных свободе слова. Нападавшего застрелила полиция. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил во Франции статус беженца.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о похоронах Анзорова в Чечне, заявил, что не знает, насколько эти сообщения достоверны. При этом он подчеркнул, что убийство учителя — это теракт, который подлежит осуждению и неприятию.
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убийство учителя во франции, хеда саратова, чеченская республика (чечня), франция, париж, происшествия

В Чечне рассказали, как прошли похороны убийцы учителя во Франции

13:50 07.12.2020 (обновлено: 20:32 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинЧлен Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова
Член Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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ГРОЗНЫЙ, 7 дек — РИА Новости. Родственники Абдулаха Анзорова, обезглавившего школьного учителя во Франции, доставили его тело в Чечню и похоронили на сельском кладбище в Шалажи, рассказала РИА Новости член Совета по правам человека при главе республики Хеда Саратова.
"Парня похоронили на сельском кладбище в Шалажи с соблюдением всех исламских канонов, связанных с похоронным обрядом. Присутствовали родственники, знакомые, как и положено на похоронах", — сказала она, не уточнив, когда именно прошли похороны.
Правозащитница убеждена, что за преступлением, связанным с убийством учителя, стоят "определенные силы или какие-то спецслужбы".

"Во всем происходящем виноваты и спецслужбы, и, возможно, СМИ, которые говорили "исламский терроризм" и так далее, связывали религию с терроризмом, и причины происходящего нужно искать внутри Франции. Нельзя задевать религиозные чувства людей, к какой бы религии они ни принадлежали. В нашей стране религия защищена государством, и никто не считает оскорбления свободой слова. Это не есть свобода слова", — сказала Саратова.

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Как сообщали СМИ, убийцу учителя истории похоронили в Чечне "с почестями". Убийство произошло в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября. Его связывают с тем, что преподаватель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках, посвященных свободе слова. Нападавшего застрелила полиция. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил во Франции статус беженца.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о похоронах Анзорова в Чечне, заявил, что не знает, насколько эти сообщения достоверны. При этом он подчеркнул, что убийство учителя — это теракт, который подлежит осуждению и неприятию.
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Убийство учителя во ФранцииХеда СаратоваЧеченская республика (Чечня)ФранцияПарижПроисшествия
 
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