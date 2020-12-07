https://ria.ru/20201207/pokhorony-1588013700.html

В Чечне рассказали, как прошли похороны убийцы учителя во Франции

В Чечне рассказали, как прошли похороны убийцы учителя во Франции

Родственники Абдулаха Анзорова, обезглавившего школьного учителя во Франции, доставили его тело в Чечню и похоронили на сельском кладбище в Шалажи, рассказала... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:50

2020-12-07T13:50

2020-12-07T20:32

убийство учителя во франции

хеда саратова

чеченская республика (чечня)

франция

париж

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 7 дек — РИА Новости. Родственники Абдулаха Анзорова, обезглавившего школьного учителя во Франции, доставили его тело в Чечню и похоронили на сельском кладбище в Шалажи, рассказала РИА Новости член Совета по правам человека при главе республики Хеда Саратова."Парня похоронили на сельском кладбище в Шалажи с соблюдением всех исламских канонов, связанных с похоронным обрядом. Присутствовали родственники, знакомые, как и положено на похоронах", — сказала она, не уточнив, когда именно прошли похороны.Правозащитница убеждена, что за преступлением, связанным с убийством учителя, стоят "определенные силы или какие-то спецслужбы".Как сообщали СМИ, убийцу учителя истории похоронили в Чечне "с почестями". Убийство произошло в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября. Его связывают с тем, что преподаватель показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках, посвященных свободе слова. Нападавшего застрелила полиция. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил во Франции статус беженца.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о похоронах Анзорова в Чечне, заявил, что не знает, насколько эти сообщения достоверны. При этом он подчеркнул, что убийство учителя — это теракт, который подлежит осуждению и неприятию.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

https://ria.ru/20201128/uchitel-1586788223.html

франция

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, хеда саратова, чеченская республика (чечня), франция, париж, происшествия