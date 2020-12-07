https://ria.ru/20201207/pogoda-1587952292.html

Москвичей в понедельник ожидает небольшая облачность и до минус шести

Москвичей в понедельник ожидает небольшая облачность и до минус шести

Небольшая облачность и до минус 6 градусов ожидаются в Москве в понедельник, атмосферное давление будет выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T08:03

2020-12-07T08:03

2020-12-07T08:04

погода

москва

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Небольшая облачность и до минус 6 градусов ожидаются в Москве в понедельник, атмосферное давление будет выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 75%.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество