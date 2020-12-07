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Москвичей в понедельник ожидает небольшая облачность и до минус шести
Москвичей в понедельник ожидает небольшая облачность и до минус шести
Небольшая облачность и до минус 6 градусов ожидаются в Москве в понедельник, атмосферное давление будет выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T08:03
2020-12-07T08:03
2020-12-07T08:04
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Небольшая облачность и до минус 6 градусов ожидаются в Москве в понедельник, атмосферное давление будет выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 75%.
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