https://ria.ru/20201207/podmoskove-1588058787.html
Тестовая дойка на установке "Карусель" прошла в Подмосковье
Тестовая дойка на установке "Карусель" прошла в Подмосковье
На сельхозпредприятии "Ступинская Нива" проведены первые тестовые работы на доильной установке типа "Карусель", говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:47
2020-12-07T16:47
2020-12-07T16:47
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. На сельхозпредприятии "Ступинская Нива" проведены первые тестовые работы на доильной установке типа "Карусель", говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья."На сегодняшний день завершены монтаж и пусконаладочные работы доильного зала и автоматизированного оборудования "Карусель" на 72 скотоместа. Проводятся первые тестовые дойки", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского."Ступинская Нива", входящая в состав одного из ведущих агрохолдингов России "ЭкоНива", начала свою работу в Подмосковье в 2018 году. В настоящее время на территории хозяйства, осуществляется крупнейшийинвестиционный проект по созданию животноводческого комплекса на 3,6 тысяч коров и площадок для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 5,1 тысяч голов."Сейчас в проект вложено порядка 1,55 миллиардов рублей. Общий объём инвестиций, планируемый в строительство этого мясо-молочного хозяйства, составит 3,9 миллиардов рублей.Строительная, готовность объекта составляет около 65%", - отметил Воскресенский.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости
. На сельхозпредприятии "Ступинская Нива" проведены первые тестовые работы на доильной установке типа "Карусель", говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья
.
"На сегодняшний день завершены монтаж и пусконаладочные работы доильного зала и автоматизированного оборудования "Карусель" на 72 скотоместа. Проводятся первые тестовые дойки", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.
"Ступинская Нива", входящая в состав одного из ведущих агрохолдингов России "ЭкоНива", начала свою работу в Подмосковье в 2018 году. В настоящее время на территории хозяйства, осуществляется крупнейшийинвестиционный проект по созданию животноводческого комплекса на 3,6 тысяч коров и площадок для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 5,1 тысяч голов.
"Сейчас в проект вложено порядка 1,55 миллиардов рублей. Общий объём инвестиций, планируемый в строительство этого мясо-молочного хозяйства, составит 3,9 миллиардов рублей.Строительная, готовность объекта составляет около 65%", - отметил Воскресенский.